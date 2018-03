Deshalb ist der FCB so wichtig für die Schweiz

Ein Sieg gegen Manchester United. Zwei Siege gegen Benfica Lissabon, ZSKA Moskau hinter sich gelassen. Und als Krönung einer herausragenden Champions-League-Kampagne hat der FC Basel auswärts Manchester City bezwungen. Rotblau hat einmal mehr in Europa von sich reden gemacht. Und einmal mehr haben die Basler als eifrigste Punktesammler auch für die Schweiz gespielt.

Schweizer Punktesammler in Europa (2013/15 bis 2017/18)



FC Basel77,5 Punkte

YB24,5

FC Zürich 12

FC Thun10

FC Sion 8,5

FC Lugano 6

FC St. Gallen 5,5

GC 4,5

FC Luzern 2,5



Denn ohne den Sieg im Achtelfinal-Rückspiel gegen die Millionentruppe von ManCity hätte die Schweiz Rang 12 im Uefa-Ranking nicht mehr gegen Tschechien verteidigen können. Und nach dem Ausscheiden von Viktoria Pilsen gegen Sporting Lissabon in der Europa League am Donnerstag sind inzwischen alle hinter der Schweiz klassierten Nationen im Ranking 2018 ausgeschieden. Platz 12 ist gesichert. Obrigado, Sporting!

Das bedeutet, dass die Ausgangslage für 2019/20 gleich wie in der laufenden Meisterschaft unverändert gut ist: Der Schweizer Meister 2019 und der Zweite spielen um den Einzug in die Gruppenphase der Königsklasse. Wobei der Meister weiterhin nur eine Runde, der Zweite aber drei Hürden überwinden muss. Fix ist, dass der Cupsieger direkt in die Gruppenphase der Europa League einzieht.

Basel besser als acht Clubs zusammen

Für die fünf Spielzeiten zwischen 2013/14 und 2017/18, die als Berechnungsgrundlage dienen, haben neun Schweizer Clubs (siehe Box) in der Champions und in der Europa League insgesamt 151 Zähler für die Schweiz erspielt. Mehr als die Hälfte (51%) aller Koeffizienten-Punkte gehen auf das Konto des FCB. Der FCB erspielte für sich und die Schweizer Clubs total 77,5 Punkte – mehr als YB, Thun, der FCZ, Sion, Lugano, St. Gallen, GC und der FCL zusammen.

Als Hohn mutet fast an, dass der Tabellenzweite der Liga fast dreimal so viele Zähler wie der Leader aus Bern gesammelt hat, der auf dem Weg zum Meistertitel – dem ersten seit 32 Jahren – kaum mehr zu stoppen ist. Europäisch hat YB versagt: neun Spiele, ein einziger Sieg.

Die Qualifikation für die Champions League haben die Hauptstädter gegen ZSKA Moskau einmal mehr deutlich verpasst und auch in der Europa League (ein Sieg, drei Remis) wenig für die Schweiz getan. In der Gruppe mit Dynamo Kiew, Partizan Belgrad und Skenderbeu schied YB auf Rang 3 aus. Letztmals überstand YB eine Gruppenphase (mit Napoli, Sparta Prag, Bratislava) in der Saison 2014/15.

Keine Stricke hat der FC Luzern zerrissen. Die Zentralschweizer haben bei drei Teilnahmen im Europacup kein Duell über zwei Spiele gewonnen und für das Ranking magere 2,5 Pünktchen beigesteuert.





(ete)