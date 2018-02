Das Titelrennen ist so spannend wie seit Jahren nicht. Aber auch hinter dem Duell um die Meisterschaft 2018 zwischen YB und dem FCB brodelt es. Neue Führung in St. Gallen, neue Besitzer in Lausanne, ein neuer Trainer in Luzern und das ewig gleiche Theater. Man kann nicht sagen, dass es in der Winterpause langweilig war.

Nun scheinen die Super-League-Vereine aber für die Rückrunde gerüstet zu sein. 20 Minuten hat vor dem Kick-off fünf Spieler mit fünf Fragen konfrontiert. Bei den Antworten lassen die Leitwölfe schon mal die Muskeln spielen. Ab Samstag geben die Spieler die Antworten dann auf dem Rasen.

Marco Wölfli, machen Sie YB zum Meister?

«Das hoffen wir doch! Ich denke, das Gute ist, dass wir wieder ein gutes Fundament haben, nicht nur in der Mannschaft, sondern auch im ganzen Verein. Wir haben in der Vorrunde in schwierigen Phasen gesehen, dass wir auch unter Druck bestehen können. Letztendlich geht es aber nicht um mich, sondern um YB.»

Alain Nef, Sie sind fast 36 Jahre alt. Wie lange wird man Sie noch auf dem Platz sehen?

«Ich glaube, alle wissen, dass meine Karriere nicht mehr so lange dauern wird. Ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen oder vorpreschen, aber wir werden uns bestimmt zusammensetzen, und wenn es dann so weit ist, auch gemeinsam eine Lösung finden. Und Roger Federer ist ja auch noch fit in diesem Alter.»

Tranquillo Barnetta, findet St. Gallen unter Alain Sutter zu alter Stärke zurück?

«Es wäre schön, wenn etwas Ruhe einkehrt. Wir haben es aber trotz aller Unruhen geschafft, dass wir, Mannschaft und Trainerstab, enger zusammengerückt sind und so unsere Leistung abrufen konnten. Es ist immer schöner, über positive Sachen im Sport zu lesen, und die können wir auch beeinflussen.»

Claudio Lustenberger, schätzt sich der FCL richtig ein?

«Ich gehe davon aus! Wir haben die Qualität für die Liga. Die gilt es, auf den Platz zu bringen. Wir mussten als Mannschaft zusammenrücken, und das haben wir in der Vorbereitung gemacht. Wir sind im Abstiegskampf, wollen aber unbedingt die Klasse halten. Der FCL gehört in die Super League.»

Michael Lang, wer hat am Ende in der Liga die Nase vorn, YB oder der FCB?

«Bei den Einzelpreisen an den SFL-Awards hat der FC Basel abgeräumt, aber wenn ich sehe, dass bei der Wahl des Dream-Teams mehr YB-Spieler auf der Bühne gestanden sind, dann muss ich sagen: Jetzt müssen wir ein Superjahr haben, damit es am Ende reicht und im nächsten Jahr wieder anders aussieht.»



(ete)