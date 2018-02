Ist bald Schluss mit Ruhe für Maurizio Jacobacci?

Sion-Präsident Christian Constantin darf bereits wieder am 11. März in die Schweizer Fussball-Stadien. Der Internationale Sportgerichtshof CAS verringerte die Strafe von neun auf fünf Monate. Dann ist es auch vorbei mit der Ruhe für Trainer Maurizio Jacobacci. CC wird seinen «Hochsitz» hinter der Trainerbank im Tourbillon beziehen und auch in der Kabine auftauchen – das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.

Wie der Sion-Trainer mit dieser Situation umgeht, warum es in Bern trotz solidarischem und gutem Auftritt dennoch nicht zu Punkten für den Tabellenletzten reichte und wie der Sion-Coach mit dem Fall des vorübergehend suspendierten Pajtim Kasami umgeht, sagt Jacobacci im Video-Interview mit 20 Minuten nach der 0:1-Niederlage beim SL-Leader in Bern.

Maurizio Jacobacci, für Schlusslicht Sion gilt: Gut gekämpft, dennoch leer ausgegangen. Wie frustrierend ist das 0:1 gegen YB?

Maurizio Jacobacci: Das ist frustrierend und auch sehr schade, dass die Mannschaft für diesen Auftritt beim Leader nicht belohnt wurde. Wir wollten gewinnen und wurden am Schluss mit null Punkten bestraft. Aber für mich war – unabhängig vom Resultat – auch wichtig, wie sich die Mannschaft gegen den Leader präsentiert. Es war ein guter Auftritt, aber ich weiss, die Mannschaft kann noch mehr.

Spielerisch kann man bei Sion eine Aufwärtstendenz ausmachen. Wie lange rechnen Sie wird sich die Leistungssteigerung auch in Punkte niederschlagen?

Das kann schon noch dauern, aber wenn wir so weiterfahren, werden wir diesen schwierigen Moment überstehen. Die Saison ist noch lang und es sind noch viele Punkte zu vergeben. Wir haben zwei Heimspiele vor uns, die sehr wichtig für uns sind. Diese Partien gegen Luzern und Thun müssen wir versuchen, für uns zu entscheiden.

Letzte Woche sind Sie mit Captain Pajtim Kasami aneinandergeraten. Er wurde sogar für einige Tage suspendiert. In Bern haben Sie ihn nach 54 Minuten eingewechselt. Ist die Sache geklärt?

Man hat mit Pajtim gesprochen und die Situation geklärt. In Bern hat er nicht wegen dieser Sache nicht von Anfang an gespielt, sondern weil ich die Siegermannschaft vom letzten Wochenende (3:1 gegen Lausanne, Anm. d. Red.) nicht verändern wollte. Er hat aber gezeigt, dass er in dieser Mannschaft bestehen kann. Sein Auftritt war sehr gut.

Er ist nicht mehr Captain. In welcher Rolle sehen Sie den Spieler?

Er ist ein Mittelfeldspieler, der vor der Abwehr spielen kann, der Zweikampfstärke beweist und Hilfe sein kann, um einen Angriff anzukurbeln und Impulse zu geben.

Themenwechsel. Der Sion-Präsident ist nach der Ohrfeigen-Geschichte noch gesperrt. Wie viel ruhiger können Sie ohne Christian Constantin im Stadion und hinter der Trainerbank arbeiten?

Ich habe es noch nicht erlebt, wenn er im Stadion war und deshalb weiss ich das nicht. Aber ich glaube, so lange wir solche Auftritte wie in Bern haben und als Team arbeiten, und wir uns Chancen erarbeiten, wird sicher nicht ich weiss nicht was auf mich zukommen. Entscheidend ist, dass auch die Mannschaft gewisse Antworten auf dem Platz geben kann und wir die Punkte, die wir brauchen, auch holen.

Sie sind wirklich zuversichtlich, dass Sion in der Super League bleibt?

Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Mannschaft, die in Bern auf dem Platz gestanden ist und die ganze Gruppe, die ich zur Verfügung habe, am Schluss der Saison in der Super League bleiben wird.

