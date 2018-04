«Der Druck auf die Trainer ist extrem gross»

Raphael Wicky kann nur staunen. Er hat erst im Sommer 2017 beim FCB übernommen und knapp acht Monate später ist der Walliser im Ranking der dienstältesten Trainer schon unter den Top 4. Mit 9 Monaten und 10 Tagen belegt Wicky zusammen mit Thun-Coach Marc Schneider Rang 4 der Rangliste, hinter Lausannes Fabio Celestini (3 Jahre 17 Tage), YB-Trainer Adi Hütter (2 Jahre 7 Monate 3 Tage) und St. Gallens Giorgio Contini (11 Monate 6 Tage).

Am 3. März musste der FCZ wegen eines Stromausfalls im Joggeli unverrichteter Dinge aus Basel abreisen. Am Mittwoch wird der Klassiker nun nachgeholt. Eins vorweg: Zusätzliche Generatoren verhindern in Zukunft ein Lichterlöschen. Beim FCZ bedauern sie die Absage immer noch. Magnin sah den FCB damals in der Krise. Seither hat sich Rotblau aber erholt und ist nunmehr seit 4 Partien (2 Siege, 2 Remis) ungeschlagen. Der FCZ aber wartet seit 3 Spielen auf einen Sieg, hat unter dem Forte-Nachfolger 5 von 15 möglichen Punkten geholt. Kaschiert wird diese Bilanz durch den Einzug in den Cupfinal. Aber FCB-Trainer Raphael Wicky hat sein Team auf einen defensiv stabilen und flexibel auftretenden Gegner eingestellt. (ete)



Nur die Hälfte aller Super Ligisten hat nach 28 Runden noch den gleichen Trainer wie zu Saisonbeginn (YB, FCB, St. Gallen, Thun und Lausanne). Bei GC und Sion wurden die Chefs an der Seitenlinie bereits zweimal ausgetauscht. Am Montag wurde Pierluigi Tami in Lugano und am Dienstag Murat Yakin bei GC gefeuert. Es waren die Trainerentlassungen sechs und sieben in der laufenden Saison.

Tendenz zur Rauswurf-Kultur hat zugenommen

Warum aber dieses «Hire & Fire»-Prinzip? Warum verfallen die Clubverantwortlichen in diesen Aktionismus? Bleiben die Resultate eine kurze Zeit aus, schrillen bei den Clubverantwortlichen schon die Alarmglocken. Der einzige Ausweg aus einer Krise scheint eine Trainerentlassung zu sein. Manche Verantwortliche starten aber auch mit einer übersteigerten Erwartungshaltung in eine Saison oder eine Amtszeit. Riskiert man, diese hochgesteckten Ziele zu verpassen, wird ebenfalls superschnell gefeuert. Und oft – so eine Tendenz – haben viele Geldgeber, die keine oder wenig Ahnung vom Fussballgeschäft haben, zu viel Mitspracherecht. Die Rauswurf-Kultur hat längst Einzug in die Super League gefunden.

Aber zurück zu Wicky. Vor dem Nachtragsspiel gegen den FCZ (Ludovic Magnin löste vor einem Monat und 22 Tagen Uli Forte ab) wurde der FCB-Trainer auf das «Hire & Fire»-Prinzip angesprochen. Der 40-jährige Walliser reagiert erst zurückhaltend auf das Thema, sagt dann aber, er habe das mitbekommen. Beurteilen kann er beide Fälle nicht im Detail. «Da bin ich zu weit weg», sagt der FCB-Trainer. «Aber es ist einfach eine Tatsache, dass in unserem Geschäft Trainer unheimlich schnell entlassen werden. Das weiss aber jeder, wenn er einen Vertrag unterschreibt, dass er der Erste ist, der entlassen wird, wenn es nicht laufen sollte.»

Nicht nach täglicher Arbeit beurteilt

Daraufhin entsteht eine angeregte Diskussion zwischen Trainer und den Journalisten. Und dann hält Wicky auch nicht mit seiner Meinung hinter dem Berg. In seinen 25 Jahren im Profi-Fussball als Spieler und Trainer sei ihm aufgefallen, dass Trainer nicht nach der täglichen Arbeit beurteilt werden.

«Es ist extrem viel schwarz und weiss. Es wird am Ende einer Saison nicht wirklich tiefgründig untersucht, ob man mit einer Person weiterarbeiten will oder nicht. Vielmehr aber müssten die Verantwortlichen jeweils die Gesamtsituation beurteilen, die tägliche Arbeit anschauen und nicht nur die Resultate», sagt Wicky.

«Ich bin schon vor meiner Trainertätigkeit überzeugt gewesen, dass Vereine, die Kontinuität haben, die über Konstanz kommt, längerfristig erfolgreicher sind. Er habe das bei Werder Bremen erlebt, wo Kontinuität ganz gross geschrieben wurde. Es sei ihm aber bewusst, dass der Fussball ein schnelllebiges Geschäft sei. «Das macht auch den Druck auf die Trainer extrem gross. Man liest immer wieder, dass Trainer müde und ausgelaugt sind.»

Den Druck spürt er auch beim Serienmeister, denn die Ansprüche beim FCB seien hoch. «Aber ich bin frisch!», fügt er lachend an. Ausgleich finde er im Privatleben. Da schalte er bewusst ab. Und er beschwert sich auch nicht. «Damit muss man umgehen können, wenn man einen Vertrag unterschreibt. Ich habe das so akzeptiert und damit muss ich leben.»

