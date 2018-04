Wenig Derby-Stimmung, aber viel Schweigen

«Was ist das denn für eine Stimmung hier», sagt Ludovic Magnin, bevor er zusammen mit Murat Yakin den Presseraum verlässt. Die beiden Trainer hatten soeben eine Mini-Medienkonferenz beendet. Sie dauerte gerade so lange, wie der GC- und der FCZ-Trainer für ihre Analysen des 270. Derbys brauchten. Denn Fragen an die Trainer – und das doppelt und explizit vom FCZ-Medienchef betont - durften «bitte nur zum Spiel» gestellt werden.

Aber ein arg bescheidenes Niveau in einem weitgehend emotionslosen Derby benötigte nicht eben viel sportliches Nachfragen. Dafür hätten bei GC bei der aktuellen Krise und Machtkämpfen in der Clubführung andere Fragen interessiert.

Zum Beispiel, warum Murat Yakin vor dem Derby einen Maulkorb verpasst bekam oder keine Vorschau-Pressekonferenz abhalten wollte? Warum der GC-Trainer in der ersten halben Stunde im Letzigrund so passiv gecoacht hatte? Oder wie sich ein Trainer und Team nach einer Woche mit Indiskretionen, Anschuldigungen und vereinsinterne Machtkämpfe auf ein Derby konzentrieren können? Es gab Medien, die behaupteten, dass GC schon auf der Suche nach einem neuen Trainer sei. Oder sie publizierten die Löhne einiger GC-Exponenten, die gemäss Sportchef Mathias Walther eher dem Reich der Fabeln zugeordnet werden können.

Ein interessanter Abend



«Mehr Theater kann man nicht haben», sagte Marcel Reif, Experte bei Teleclub am Samstagabend. In so einem Klima ruhig zu arbeiten sei «ein Ding der Unmöglichkeit». Und Yakin? Der GC-Trainer sagte nichts. Und an der Medienkonferenz, die nach einem Spiel in der Super League von der Liga vorgeschrieben ist, nur das nötigste.

«Das war ein interessanter Abend mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Vom System her ist es in der ersten Halbzeit nicht aufgegangen. In der zweiten Halbzeit war es besser, aber leider fehlt uns derzeit das Wettkampfglück. Ein Kompliment an die Mannschaft für den Willen, das Spiel drehen zu wollen», so Yakin. Dann hörte er noch seinem Trainerkollegen Ludovic Magnin zu, wie der von einem «wenig interessanten Abend» sprach und «die Derby-Stimmung vermisst», hatte. Er war nicht der einzige.

Die Beobachter waren sich alle einig: Ein derart emotionsloses Derby, bei dem es um alles, nur nicht um den Sport ging, hat Fussball-Zürich seit Jahren nicht mehr erlebt. Und so viel Knatsch, wie er derzeit bei GC die Schlagzeilen beherrscht, ist wenig förderlich - schon gar nicht für Werbung in Sachen eigenes Stadion.

