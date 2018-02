Er war gerade einmal 16 Jahre alt, als er für den FCL in der NLA debütierte. 23 Jahre später trat Gerardo Seoane, der bis dahin die U21 der Zentralschweizer trainierte, die Nachfolge von Markus Babbel an. Am Samstag feierte der ehemalige Mittelfeldspieler sein Debüt als Trainer in der Super League. Und das machte er «rüüdig guet».

Nach 48 Sekunden brachte Francisco Rodriguez die Zentralschweizer in Führung. Christian Schneuwly erhöhte 30 Minuten später aus der Distanz zum 2:0. Tomi Juric hatte kurz vor der Pause schon das 3:0 auf dem Fuss, aber Lausanne-Keeper Thomas Castella legte sein Veto ein. Dennoch schien der FCL einem ungefährdeten Sieg entgegenzugehen. Aber nach 70 Minuten schwanden die Kräfte.

«Das war klar, dass wir das Tempo nicht über 90 Minuten anschlagen können», so Seoane nach dem Spiel, «zudem wechselte Lausanne mit Enzo Zidane und Joel Geissmann zwei gute Spieler ein, deshalb haben wir die letzten zehn Minuten gelitten.» Der Sohn von Real-Trainer Zinédine Zidane prüfte FCL-Goalie Omlin schon nach wenigen Minuten nach seiner Einwechslung mit einem herrlichen Schuss aus der Drehung. Vor allem litt der FCL, weil Benjamin Kololli (88.) zum Anschluss getroffen hatte. Zwei Minuten später hämmerte Kololli einen Freistoss sogar noch ans Lattenkreuz. Die Torumrandung scheppert wohl jetzt noch.

Luzerner Lust auf die Rückrunde



«Wir haben ein wenig Glück, aber das haben wir uns auch erkämpft», gab Seoane zu. Es war der Vorgeschmack für den Ur-Luzerner mit spanischen Wurzeln was in den nächsten Wochen im Abstiegskampf noch auf ihn zukommen könnte. Doch Seoane ist kein Träumer. Obwohl er mit dem ersten Auftritt in der Rückrunde zufrieden war, sagt er auch, dass noch jede Menge Arbeit auf die Luzerner wartet und die Bäume nach nur einem Sieg nicht gleich in die Höhe wachsen.

«Es gibt keinen Freifahrtschein», so der FCL-Trainer, «ich denke, dass es vom ersten bis zum letzten Spiel eng bleibt. Die nötige Konstanz wird ausser zwei Mannschaften – Basel und YB – keiner hinlegen können, und darum ist jeder Punkt wichtig. Unser Weg ist von Spiel zu Spiel zu schauen und uns weiter zu verbessern. Wir müssen besser werden und weniger Rechnungen anstellen. Ich habe aber gespürt, wie geladen die Mannschaft in den letzten Tagen war und auf dem Platz hat sie am Samstag die Lust gezeigt, die verkorkste Vorrunde rumzubiegen.»

Diese Leidenschaft lebte Seoane an der Linie vor. Er dirigierte, tigerte in seiner Coaching-Zone und darüber hinaus hin und her, verwarf die Arme, lobte, freute und litt mit. Es herrscht ein neuer Spirit an der Linie beim FCL. «Ich verspreche, dass wir alles tun werden, um mit Leidenschaft aufzutreten.» Der Trainer hat es vorgemacht und die Mannschaft hat mitgezogen. Ob das so bleibt im nervösen Umfeld des FCL? Ungewiss. Im Abstiegskampf wäre es bitter nötig.