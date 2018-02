«Ich muss bis Mittwoch eine Lösung finden»

Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Und ein paar wenige Trainings unter dem neuen Trainer Ludovic Magnin sind definitiv zu wenig, um beim FCZ schlagartig alles zu verbessern – auch wenn Präsident Ancillo Canepa und Sportchef Thomas Bickel den Nachfolger von Uli Forte bereits bei dessen Präsentation mit Lorbeeren eindeckten.

Viel Magnin hat man nach den ersten 90 Minuten in der Mannschaft nicht gesehen. Der FCZ wirkte am Sonntag gegen GC ideenlos wie unter Forte auch. Trotz der Niederlage gab sich Magnin nach seinem Einstand in der Super League zufrieden. Das sagt der neue FCZ-Trainer nach seinem Einstand als Cheftrainer bei den Profis.

Ludovic Magnin, wie enttäuscht sind Sie nach dem 0:1 bei Ihrem Super-League-Einstand?

Uns hat es sicher auf den letzten Metern etwas an Kreativität gefehlt, aber was Laufbereitschaft, Kampfgeist und Ballbesitz betrifft, war viel Positives zu sehen. Nach einer Niederlage ist es aber schwierig, Worte zu finden. Den Jungs kann ich nicht viel vorwerfen, sie haben auch zu zehnt alles versucht.

Wie haben Sie den ersten Spieltag als Cheftrainer erlebt?

Der Tag war lang – sehr, sehr lang. Das Warten auf das Spiel ist immer das Schlimmste. Wenn man viel Zeit hat, darüber nachzudenken, ob man an alles gedacht hat, zieht es sich hin. Man spielt alle möglichen und unmöglichen Szenarien durch und überlegt, ob man alles im Griff hat – vor allem gegen einen Gegner wie Murat Yakin, der taktisch brutal stark ist. Aber ich denke, dass alles gut aufgegangen ist, was wir vorbereitet haben.

GC-Trainer Murat Yakin überraschte im Derby mit einer ungewohnten Startelf. (Video: 20 Minuten)

Wie oft haben Sie Ihren Plan umgeworfen?

Gar nie. Ich hatte eigentlich seit Mittwoch, seit ich die Mannschaft übernommen hatte, einen klaren Plan. Ich habe GC kurz studiert und musste dann nur schauen, wie die Spieler auf meinen Plan reagieren. Man muss seinen Plan erst ändern, wenn man merkt, dass die Mannschaft ihn nicht umsetzen kann.

Um 15.58 Uhr kamen Sie aus den Katakomben ins Stadion. Beschreiben Sie Ihre Emotionen in Ihren ersten 90 Minuten an der Seitenlinie.

Ich glaube, ich war recht ruhig. Oder? Auch, weil ich gesehen habe, dass der Matchplan aufgeht, den ich vorgegeben hatte. Nach der Roten Karte – die total berechtigt war – wurde das Spiel hektisch, mit Fouls am oberen Limit. In so einer Situation geht man auch an der Seitenlinie mehr mit. Und da war vielleicht noch eine Szene an der Strafraumgrenze, bei der ich mich aufgeregt habe. Da hätte man pfeifen können – wie man in Deutschland so schön sagt.

Das sagt man auch in der Schweiz so ...

Ja, aber in der Schweiz pfeift man viel ... Sehr viel ... Alles ... (lacht)

Sie waren in Ihrer Coachingzone sehr aktiv und haben auch immer wieder den Captain zu sich gerufen. Wieso?

Ich habe schnell gemerkt, dass es schwierig ist, korrigierend einzugreifen, denn man hört dich im Stadion nicht, wenn du reinrufst. Gerade nach der Roten Karte hat es eine Weile gedauert, bis meine Spieler meine Umstellungen wegen dem Mann weniger mitbekommen haben.

Also sind Sie nicht aus reiner Gewohnheit – als ehemaliger Linksverteidiger mussten Sie ja auch immer die Linie rauf und runter laufen – hin und her getigert?

Vielleicht schon – mit GPS am Rücken (lacht herzhaft).

Sind Ihnen die Komplimente, die Sie nach Ihrer Präsentation erhalten haben, nicht unangenehm?

Im Leben habe ich lieber Tadel bekommen und dann jeden überrascht. Aber ich müsste lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass es schön war zu lesen, was ich für eine Entwicklung gemacht habe. Mir ist bewusst, dass es nach den drei Riesenspielen (zwei Derbys in Cup und Meisterschaft und auswärts in Basel, Anmerk. d. Red.) Kritik und Lob geben kann. Aber ich bleibe, wie ich bin, und mache, was ich kann. Ich verstelle mich nicht. Ich will aber, dass die Mannschaft irgendwann meinen Fussball spielen kann.

Viel Zeit bleibt nicht, denn schon am Mittwoch muss der FCZ wieder gegen GC ran. Wie sieht Ihr Plan für den Cup-Halbfinal aus?

Ich glaube, man muss nach einer Niederlage grundsätzlich etwas ändern. GC steht in dieser Saison brutal gut und schaltet schnell um. Aber ich denke, dass wir ausser bei diesem taktischen Fehler vor dem Gegentor alles richtig gemacht haben. Auf den letzten dreissig Metern waren wir nicht gut. Dafür muss ich bis Mittwoch eine Lösung finden.

Das sagen die FCZ-Spieler zur Derby-Niederlage und vor der Revanche im Cup-Halbfinal am Mittwoch. (Video: 20 Minuten)