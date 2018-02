Uli Fortes verflixtes zweites Jahr

Rund zwei Stunden nach seiner Entlassung meldete sich Uli Forte via Social Media und schrieb zu seinem Rauschmiss. «Sehr ÜBERRASCHEND habe ich heute meinen Schlüssel abgeben müssen! Schade... hätte SEHR GERNE die Jungs ins FINALE geführt!», schrieb der 43-jährige Zürcher auf Twitter. Den dafür nötigen Erfolg im Cup-Halbfinal am kommenden Mittwoch gegen GC hat ihm die FCZ-Führung nicht mehr zugetraut. Obwohl der FCZ nach 22 Runden auf dem 3. Platz steht – fünf Punkte vor dem Stadtrivalen auf Rang 6.

Aber das Forte-Team hat nach anfänglichem Schwung als Wiederaufsteiger gegen Ende der Vorrunde den Faden verloren und von den letzten fünf Meisterschaftspartien nur eine (bei drei Niederlagen) gewinnen können. Die Unzufriedenheit der Clubverantwortlichen stieg. So sagte Ancillo Canepa zu den Gründen des Rauswurfs von Forte, dass die Entwicklung der ersten Mannschaft in den letzten Monaten stagniert habe. Canepa sieht sein Saisonziel – den Europacup – gefährdet.

Der flammende Redner nützt sich ab

So überraschend kommen die Zweifel daran, dass Forte den FCZ noch einmal zu neuen Höhen führen kann, nicht, wenn man sich die Karriere Fortes seit seinem Engagement beim FC St. Gallen, mit dem er im Mai 2009 den Aufstieg in die Super League feierte, anschaut.

Im Durchschnitt dauert eine Amtszeit Fortes bei einem Verein zwei Jahre. Fortes Motivationskünste, Ansprachen und seine Rhetorik greifen im ersten Jahr bei einem neuen Verein immer. Danach aber nützt sich der flammende Redner rasch ab. Das war bei St. Gallen der Fall, bei YB und jetzt beim FCZ. Bei GC hat er sich freiwillig verabschiedet, um bei YB einen besser dotierten Vertrag zu unterschrieben.

Fortes Trainerstationen



FC St. Gallen (973 Tage)

Gleich im ersten Jahr führte Forte die Ostschweizer aus der Challenge League zurück in die höchste Schweizer Liga. Die Saison nach dem sofortigen Wiederaufstieg schloss der FCSG auf dem respektablen 6. Rang ab und qualifizierte sich für den Cup-Halbfinal. Im Folgejahr war der FCSG von diesen Leistungen meilenweit entfernt. Nach der Winterpause hatte Forte in vier Partien keinen einzigen Punkt geholt. Das Schlusslicht zog nach 22 Spieltagen die Reissleine.

GC (440 Tage)

Nach langer Arbeitslosigkeit holte der damalige GC-Präsident André Dosé Forte im April 2012 zu den Hoppers. Forte schaffte mit GC Ende Saison den 2. Rang (nach Platz 8 im Vorjahr) hinter Meister Basel und gewann mit den Hoppers nach 19 Jahren erstmals wieder den Cup. Trotz Erfolg verabschiedete sich Forte nach nur 14 Monaten und zog weiter zu YB.

YB (765 Tage)

1:1 beim FCZ, 1:1 zu Hause gegen Luzern, 1:1 in St. Gallen und das Ausscheiden in der Champions-League-Qualifikation gegen Monaco mit dem Gesamtskore von 1:7 – danach war für Forte nach zwei Jahren als Trainer auch in Bern Schluss. «Es sind nicht die Resultate, sondern die Entwicklung seit zwei, drei Monaten, die uns beunruhigt», sagte der damalige Sportchef Fredy Bickel zur Entlassung Fortes.

FCZ (648 Tage)

Im verflixten zweiten Jahr ist nun auch bei den Stadtzürchern Schluss für den 43-Jährigen. Die Gründe für die Entlassung müssen ihm bekannt vorkommen. Und auch die Erklärungen. Wie Bickel im August 2015 sprach auch Canepa von einer Stagnation in der Entwicklung der Mannschaft. Sie scheint nicht die einzige zu sein.

