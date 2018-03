Wer ist der junge Mann mit dem Helm beim FCZ?

Arsenal-Keeper Petr Cech kann man sich ohne den auffälligen schwarzen Helm gar nicht mehr vorstellen. Am 14. Oktober 2006 prallt er gegen Reading nach 16 Sekunden mit Stephen Hunt zusammen. Der Tscheche erlitt einen Schädelbasisbruch. Seither spielt er mit dem Kunststoffhelm, der längst sein Markenzeichen ist. Auch in der Super League ist der Kopfschutz, der an eine Badekappe aus Grossmutters Zeiten erinnert, nicht neu. Thun-Goalie Guillaume Favre trägt ihn wie auch FCZ-Verteidiger Pa Modou und jetzt auch Fabian Rohner.

Bildstrecken Magnin mit Händchen, St. Gallen setzt Serie fort Super League: Resultate/Tabelle Canepa ärgert sich über den SFV

Der FCZ ist immer noch sauer über den Wettbewerbsvorteil den YB im Cupfinal auf Plastik hat. Seinem Ärger machte FCZ-Boss Ancillo Canepa in der Matchzeitung «Eisnull» Luft. «Was mich persönlich ärgert, ist auch der Entscheidungsprozess, der hinter verschlossenen Türen abgehalten worden ist. Nach dem letzten Cupfinal haben der Stadtpräsident und der Sicherheitsverantwortliche der Stadt Bern in meiner Anwesenheit gegenüber Verbandsvertretern vehement erklärt, Bern wolle keinen Cupfinal mehr austragen», so Canepa. «Besagter Sicherheitsbeauftragte erklärte mir noch vor Weihnachten anlässlich einer Sitzung der KKJPD, Bern werde den Cupfinal auf keinen Fall durchführen wollen. Andere Städte auch Zürich wären interessiert gewesen. Der Verband wurde schon vor Monaten auf diese kritische Situation aufmerksam gemacht, falls YB den Final erreichen sollten». Unterstützung erhielt der FCZ-Präsident mit einem Transparent aus der Südkurve. Der Cupfinal 2018 zwischen YB und dem FCZ findet am 25. Mai im Stade de Suisse statt. (ete) Der FCZ ist immer noch sauer über den Wettbewerbsvorteil den YB im Cupfinal auf Plastik hat. Seinem Ärger machte FCZ-Boss Ancillo Canepa in der Matchzeitung «Eisnull» Luft. «Was mich persönlich ärgert, ist auch der Entscheidungsprozess, der hinter verschlossenen Türen abgehalten worden ist. Nach dem letzten Cupfinal haben der Stadtpräsident und der Sicherheitsverantwortliche der Stadt Bern in meiner Anwesenheit gegenüber Verbandsvertretern vehement erklärt, Bern wolle keinen Cupfinal mehr austragen», so Canepa. «Besagter Sicherheitsbeauftragte erklärte mir noch vor Weihnachten anlässlich einer Sitzung der KKJPD, Bern werde den Cupfinal auf keinen Fall durchführen wollen. Andere Städte auch Zürich wären interessiert gewesen. Der Verband wurde schon vor Monaten auf diese kritische Situation aufmerksam gemacht, falls YB den Final erreichen sollten». Unterstützung erhielt der FCZ-Präsident mit einem Transparent aus der Südkurve. Der Cupfinal 2018 zwischen YB und dem FCZ findet am 25. Mai im Stade de Suisse statt. (ete)

«Ich hatte in der U16 nach einem Ellbogenschlag und in der U18 nach einem Zusammenstoss zwei Gehirnerschütterungen. Danach habe ich mich nicht mehr richtig getraut, in Kopfballduelle zu gehen. Manchmal wurde mir auch etwas schwindlig», sagt Rohner, während er seinen «Helm» in der Hand betrachtet. «Die Gehirnerschütterungen waren recht schmerzhaft und diese Erfahrung wollte ich nicht noch einmal machen.»

Guter Rat war teuer. Erst testete er ein Stirnband im Stile von Hanu Tihinen. Dann wurde er im Internet fündig. «Der Helm gibt mir einfach ein gutes Gefühl und vor allem schütze ich mich, dass ich keine Gehirnerschütterung mehr bekomm», so Rohner. Und weil er den «Helm» auch im Training stets trägt, hat er sich an ihn gewöhnt. «Ich spüre ihn gar nicht mehr.»

Das «ordentliche Spiel» der Jungen



Am Samstag hat er Lugano schwindlig gespielt. Als er so allein auf das gegnerische Tor zulief, umkurvte er einen Tessiner Verteidiger nach dem anderen, als wären sie Slalomstangen. Die Aktion schloss er im Stil eines Routiniers mit dem 1:0 ab. «Er ist polyvalent und sein Speed ist aussergewöhnlich», lobte FCZ-Trainer Ludovic Magnin das Eigengewächs.

Wer aber ist der Mann mit dem «Helm»? Er kam als Zehnjähriger vom SV Höngg zum FCZ und durchlief bei den Zürchern alle Juniorenstationen. Mit der U18 wurde er Schweizer Meister. Der damalige Trainer: Ludovic Magnin. Rohner, der seine KV-Ausbildung auf der FCZ-Geschäftsstelle absolviert, erhielt im Januar 2017 einen Profivertrag bis 2020. Im letzten Dezember gab er seinen Super-League-Einstand und schoss im Februar 2018 beim 2:1-Sieg in St. Gallen sein erstes Tor.

«Rohner hat ein ordentliches Spiel gemacht», sagt Magnin nach dem 3:0 gegen Lugano. Wie die anderen Jungen auch. Fünf Spieler unter 20 Jahren hatte der Forte-Nachfolger gegen die Tessiner im Einsatz. Neben Rohner (Jahrgang 1998) standen Kevin Rüegg (1998) und Izer Aliu (1999) in der Startelf. Mit Stephen Odey (46. für Winter) und Lavdrim Rexhepi (67. für Marchesano) wechselte er zwei weitere mit Jahrgang 1998 ein.

Luganos Davide Mariani und FCZ-Stürmer Michael Frey nach dem Spiel. (Video: 20 Minuten)

Wiederentdeckte Jugend beim FCZ



Damit setzt der FCZ-Trainer die Forderung von Präsident Ancillo Canepa vermehrt auf junge Spieler zu setzen, konsequent um – und er hat auch noch Erfolg. Neben Rohner brillierte Izer Aliu mit zwei Vorlagen. Das erst 18-jährige Eigengewächs bereitete das 1:0 vor und trat den Eckball zum 2:0 von Oldie Alain Nef. «Aliu kenne ich seit Jahren und auch er spielte ordentlich. Er hat noch viel mehr drauf – und das garantiere ich.»

Das «Götti-Konzept» von Magnin scheint zu funktionieren. Die Älteren müssen dafür sorgen, dass sich die Jungen entfalten können. Dass Magnin die Jungen aus seiner Tätigkeit im Nachwuchs bestens kennt, vereinfacht die FCZ-Verjüngung. Aber Magnin hält den Ball flach, wenn es um die wiederentdeckte Zürcher Jugend geht. «Ich betone, dass man die jungen Spieler nicht nach ein, zwei Spielen beurteilen kann. Sie haben viel Potenzial und irgendwann müssen sie ihre Chance bekommen, aber sie müssen sich einen Startplatz hart erarbeiten. Denn ich unterscheide nicht junge oder alte, sondern gute oder weniger gute Spieler.»

Am Samstag war der FCZ sehr gut – aber nur die ersten 20 Spielminuten. Sie reichten für drei Tore. Das hat der FCZ letztmals unter Sami Hyypiä im November 2015 geschafft. Der Gegner beim 5:3-Sieg hiess –Lugano. «Wir waren in den ersten 20 Minuten nicht auf dem Platz», sagte Lugano-Trainer Pierluigi Tami und wirkte ratlos, «und wir kassierten alle Tore nach wirklich grossen Fehlern.» Ganz anders fiel das Schlusswort von Magnin nach seinem ersten SL-Sieg aus: «Wir hatten 20 Minuten Spass. Am Rest müssen wir arbeiten.»