«Vor der Kurve ein Tor zu schiessen, hat gutgetan»

Es sind Welten, die zwischen den beiden Interviews mit Valentin Stocker liegen. Vor neun Tagen entschuldigte sich der Krienser, der heute Donnerstag seinen 29. Geburtstag feiert, noch beim Team und den Fans, weil er gegen YB in der Schlussphase und beim Stand von 2:2 zwei hochkarätige Chancen «verstockert» hatte. Beim 3:0-Sieg gegen den FCZ im Nachholspiel der 24. Runde machte «Vali» seine Sache besser: Er traf zum vorentscheidenden 2:0.

Es war sein erster Treffer in Rotblau seit seiner Rückkehr aus Berlin im Winter. Und es war sein erstes Tor nach 1428 Tagen oder fast vier Jahren in der Super League. Stocker markierte sein letztes Tor am 15. Mai 2014 beim 3:1-Sieg der Basler in Aarau. Der FCB stand als Meister fest und auch, dass Stocker Rotblau nach sieben Jahren in Richtung Hertha Berlin verlassen würde. Nach dreieinhalb (teils schwierigen) Jahren in der Bundesliga holte ihn sein ehemaliger Mitspieler und heutiger Sportchef Marco Streller im Januar nach Basel zurück.

Aufbaugegner FCZ



Die Rückkehr verlief aber harzig. Wegen einer Verletzung und auch zuvor schon wenigen Spielminuten bei der Hertha kehrte ein verunsicherter Fussballer zurück. Der FCZ scheint aber einen optimalen Aufbaugegner für «Sorgenkind» Stocker abzugeben. Das 2:0 war schon sein achter Treffer gegen die Zürcher. Der FCB-Flügel trifft in der Liga nur noch gegen Sion gleich gern. Gegen die Walliser hat er bisher ebenfalls acht Tore auf dem Konto. Von dieser Statistik hatte Stocker keine Ahnung. Er sagt dazu: «Wenn es so ist, versuche ich gern, das beizubehalten.» Und schmunzelt. Und es muss dann auch nicht immer vor der Muttenzer Kurve sein, obwohl ...

«Vor der Kurve gegen Zürich ein Tor zu schiessen – das hat gutgetan», sagt Valentin Stocker nach dem erlösenden Treffer. Und fügt an: «Noch schöner ist für mich aber, dass es der Mannschaft sehr gut gelaufen ist. Die erste Halbzeit war noch etwas verhalten, aber danach war unser Spiel überzeugend.» Auch das von Geburtstagskind Stocker, der bei den Treffern von Blas Riveros (16.) und Ricky van Wolfswinkel (84.) als Vorbereiter ebenfalls seine Füsse im Spiel hatte.

Fabian Frei sagt: «Die Fans würden uns Feuer unterm A... machen». (Video: 20 Minuten)

Der FCB ist im Niemandsland in der Tabelle

«Die Automatismen greifen immer besser, das gegenseitige Verständnis ist grösser», sagt Stocker. «Jedes Tor, jeder Sieg gibt mehr Selbstvertrauen für jeden Einzelnen, aber auch für die Gruppe. Gegen den FCZ hat man gesehen, dass wir in der wichtigen offensiven Zone viele richtige Entscheidungen getroffen haben.» Das sei zum Beispiel in Bern nicht immer der Fall gewesen. Er spielt dabei er auf seine verpassten Chancen an.

Mit dem Sieg hat der FCB 10 Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten St. Gallen und damit Platz 2 gefestigt. Auf Leader YB beträgt der Abstand 13 Punkte. Das veranlasst Fabian Frei von einem «Niemandsland in der Tabelle» zu sprechen. Stockers Einwurf: «Wir wären alle lieber anders aus der Winterpause gestartet, aber ändern können wir das nicht mehr. Wir versuchen, nach vorne zu schauen und das Beste aus dieser Saison zu machen. Das heisst, dass wir uns unbedingt Platz 2 erkämpfen müssen, um eine Chance auf die Champions League zu haben.»

Das sagen die Trainer nach dem 3:0-Sieg des FCB gegen den FCZ. (Video: 20 Minuten)