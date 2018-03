«Raphael Wicky hat ein Wunder geschafft»

Sie kommen beide ohne Erfahrung im Profibereich direkt aus dem Nachwuchs in die Super League. Sie zählen beide zu den grossen Trainertalenten in der Liga. Sie sind langjährige Weggefährten, ehemalige Zimmerkollegen in der Nati und am Samstag im Klassiker erstmals Gegner als Trainer auf Profi-Niveau. Die Rede ist von FCB-Trainer Raphael Wicky (40) und FCZ-Coach Ludovic Magnin (38). Magnin erinnert sich für 20 Minuten gerne an die Zeit mit Wicky zurück.

Ludovic Magnin, Raphael Wicky war in der Nati Ihr Zimmerkollege. Wie war das in der Nati-WG?

Ich hätte mir keinen besseren Zimmerkollegen wünschen können. Ich konnte mit ihm über alles reden, nicht nur über Fussball. Weil er auch in Bremen gespielt hat und wir uns oft in Hamburg getroffen haben, boten natürlich auch gemeinsame Freunde Gesprächsstoff.

Wie hat das funktioniert zwischen dem ruhigen Raphael und dem temperamentvollen Ludovic?

Das hat so funktioniert, dass der ruhige Raphi, wenn er musste, aus sich herausgekommen ist, und der temperamentvolle Ludo runterkommen musste. So haben wir uns immer in der Mitte gefunden.

Hatte er schlechte Angewohnheiten, die Sie gestresst haben?

Schlechte Angewohnheiten hatte er nicht, aber seine Haare waren ihm damals sehr wichtig. Er hat immer seine Frisur im Spiegel kontrolliert. Das Problem hatte ich nicht ... (lacht)

Wie war Wicky in der Kabine?

Er ist einer, der gefühlt 150 Sprachen spricht, und darum war er schon deshalb das Bindeglied zwischen den einzelnen Sprachgruppen und Kulturen. Er war ein Führungsspieler. Einer, dessen Wort Gewicht hatte. Aber er sprach nie in einer Tonstärke, die lauter war, sondern immer sachlich und ruhig – im Gegensatz zu anderen.

So gut wie im Zimmer haben Sie auch im linken Couloir der Nati harmoniert. Oder gab das auch mal Diskussionen am Abend?

Nie, weil wir wussten, wie perfekt wir auf der linken Seite harmonieren. Raphi wusste, dass er nicht meinen linken Fuss hatte und deshalb waren die Bälle und Flankenläufe ganz aussen meine Sache. Er war für die Zwischenräume und Absicherung zuständig. Es hat schon deshalb so perfekt gepasst, weil wir keine gleichen Eigenschaften hatten und uns sehr gut ergänzten.

Raphael Wicky beendet 2008 seine Karriere in der Schweizer Nationalmannschaft mit 75 Länderspielen. Ist danach der Kontakt abgerissen?

Der Kontakt ist nach der Nati nie abgebrochen, wir hatten und haben immer Kontakt. Gut, in den letzten Wochen mit der Champions League des FCB und so war es etwas weniger als sonst. Aber er bleibt einer meiner besten Freunde im Fussball und ich bin froh, dass er seinen Job beim FCB bis jetzt so gut gemacht hat.

Als Nachfolger von Uli Forte sind Sie jetzt auch beim FCZ im Profibereich tätig. Welche Gemeinsamkeiten haben Ihre und Wickys Trainer-Philosophie?

Eine Gemeinsamkeit ist die Recherche in der Raumbesetzung. Wir wollen beide gern flexibel bleiben und manchmal mit einer Dreier-, manchmal mit einer Viererkette spielen können. Er will den Ball haben, wie ich auch.

Die Krise beim FCB hat sich akzentuiert. Ist Raphael Wicky ein guter Krisenmanager?

Vor ein paar Monaten hat er mit dem FCB in der Champions League ein Wunder geschafft. Das hat man schon wieder vergessen. Ich glaube, das Wort Krise wird zu schnell verwendet. Ich bin sicher, dass Raphi sehr genau analysiert und zusammen mit Massimo Lombardo, der übrigens auch ein sehr guter Trainer ist, eine Lösung finden wird. Ich hoffe allerdings, noch nicht am Wochenende.

Neben Raphael Wicky teilen Sie auch mit Marco Streller eine erfolgreiche Vergangenheit. Wie ist der Kontakt mit dem heutigen FCB-Sportchef, seitdem Sie gemeinsam mit Stuttgart Meister geworden sind?

Mit Marco Streller habe ich in Stuttgart fast noch mehr erlebt, weil wir Tag und Nacht zusammen waren. Wir haben uns mehr gesehen als unsere Frauen. Strelli ist ein ganz dicker Kumpel von mir. Er hat mir letzte Woche geschrieben, als ich den Job beim FCZ angetreten habe. Wegen des dichten Terminplans konnten wir uns aber nicht sehen. Ich denke, das werden wir ja nun demnächst ... (lacht)