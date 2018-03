«Ziel ist es, mit Wicky in nächste Saison zu gehen»

Erst sass der FCB-Sportchef auf der Tribüne. Von Minute zu Minute verdunkelte sich seine Miene. Der erste Durchgang des FCB in Lausanne war aber auch nichts, worüber sich Marco Streller hätte freuen können. Die zweite Halbzeit verfolgte Streller aus dem Spielertunnel heraus und die Laune des ehemaligen Stürmers wurde besser. Dank Michael Lang, der den FCB nach einer Stunde in Führung gebracht hatte. Am Ende und nach dem späten Ausgleich von Simone Rapp (89.) schlich Streller enttäuscht durch die Katakomben der Pontaise. Den Weg in die Spielerkabine unterliess er lieber.

«Manchmal ist es besser, wenn man nichts sagt...», so Streller. «Die Kabine ist Sache des Trainers.» Am Sportchef blieb die Aufgabe hängen, den Medien Auskunft zu geben. Und da sagte der ehemalige Stürmer: «Es ist mir unerklärlich, wie man den Sieg nach einer 1:0-Führung aus der Hand geben konnte. Es stand genug Routine auf dem Platz.»

Ist Wicky noch der richtige Trainer für den FCB?

Trotz geballter Sportkompetenz in der neuen sportlichen Führung (Marco Streller, Alex Frei, Massimo Ceccaroni, Jean-Paul Brigger) fehlen dem FCB derzeit Lösungen. «Es ist einfach der Wurm drin,» sagt Streller. «Ich war ja auch Spieler und kenne solche Phasen. Du musst auf dem Rasen die Antwort geben. Aber das funktioniert bei uns im Moment nicht. Wir sprechen seit drei Wochen vom Befreiungsschlag, und er kommt einfach nicht. Aber ich sehe, dass der Trainer seinem System treu bleibt. Und ich hoffe, in ein, zwei Jahren sagen zu können, dass es richtig war, dass wir von Clubseite her ruhig geblieben sind.»

Der Bundesliga-Dino Hamburger SV zum Beispiel hat Bernd Hollerbach nach sieben Spielen und drei Punkten gefeuert. Peter Bosz musste Dortmund nach nur sechs Monaten verlassen. Wann stellt sich beim FCB die Trainerfrage? «Die Mechanismen in diesem Geschäft kennen alle. Die kenne ich. Die kennt Raphael Wicky. Wir haben den Cup-Halbfinal erreicht und haben eine sensationelle Champions League gespielt. Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie es kann, und das hat auch der Trainer. Und darum kann ich guten Gewissens sagen: Raphael Wicky ist kein Thema», sagt Streller.

Und weiter: «Aber wir brauchen Resultate – ich für meine Person auch – so funktioniert der Fussball. Unser Ziel ist, dass wir mit Raphael Wicky in die nächste Saison gehen und erfolgreich sein können.»