Wie stehts um die Cup-Halbfinals?

«Die Russenpeitsche schlägt zu», schrieb MeteoNews in einer Mitteilung. Ab Sonntag bringt eine Nordostströmung eiskalte Luft aus Sibirien und Russland nach Europa. Temperaturen um den Gefrierpunkt gehören in einem Alpenland wie der Schweiz zum Winter, aber die starke Bise verstärkt die Minusgrade, 6 Grad unter null sind dann gefühlte minus 10 und kälter.

«Es empfiehlt sich, wenn möglich drinnen zu bleiben», sagt Wetterexperte Cédric Sütterlin von MeteoNews deshalb. «Wenn man sich länger im Freien aufhält und sich nicht ausreichend vor der Kälte schützt, besteht die Gefahr von Erfrierungen.» Schön und gut, aber Fussball ist Outdoor und die Mannen in kurzen Hosen haben keine Wahl – sie müssen raus. Denn in der Schweiz steht eine Cup-Woche an: YB trifft im Cup-Halbfinal am Dienstag auf den FCB und der FCZ muss am Mittwoch gegen GC ran.

Keine Weisung betreffend Kälte

Kann überhaupt gespielt werden, wenn die Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt liegen? Wie kalt muss es werden, damit ein Spiel abgesagt wird? «Es gibt keine Weisung betreffend Kälte im Reglement», sagt Philippe Guggisberg, Sprecher der Swiss Football League.

Eine Absage, wie am Samstag die Partie zwischen Lausanne und dem FCB auf der gefrorenen Pontaise – wie übrigens schon einmal am 11. Februar 2012 – entscheidet der Schiedsrichter. Dies aber nicht wegen der Temperaturen. Das Problem war das gefrorene Terrain, das die Gesundheit der Spieler gefährden würde. Und die zweistelligen Minusgrade sind keine Gefahr für die Gesundheit der Akteure?

Kälte durch Kleidung steuern

«Für die Spieler, die sich ja bewegen, sind die Temperaturen kein Problem», sagt Cuno Wetzel, Arzt der Schweizer Nati und YB-Clubarzt. «Mit entsprechender Kleidung, Funktionsunterwäsche zum Beispiel, kann man das gut steuern. So wie wir in Brasilien an der WM die Hitze ausgleichen und die Körpertemperatur runterkühlen mussten, muss man im Winter dafür sorgen, dass die Spieler nicht auskühlen.» Erlaubt sind Strumpfhosen und Rollkragen-Pullover, aber sie müssen die gleiche Farbe wie die Spielkleidung haben. Erlaubt sind auch Handschuhe.

Er hat zwar Handschuhe, dennoch trifft die Kälte Torhüter härter. «Sie laufen natürlich weniger als ein Feldspieler», so Wetzel, «sie müssen sich durch Bewegung warm halten. Und auch für Asthmatiker kann die kalte Luft unangenehm sein, aber das klärt man ja vorher alles ab. Zum Problem können auch kalte Füsse werden, denn die Fussballschuhe geben nicht warm.» Sommer wie Winter ist die Flüssigkeitszufuhr wichtig.

Das gilt dann wohl auch für die Zuschauer. Heisser Tee hilft, der sibirischen Kälte zu trotzen.