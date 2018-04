Schönbächlers Comeback und die Pläne des FCZ

Beim Studium der Startaufstellung eine halbe Stunde vor dem Anpfiff war wohl manch einer über den Namen von Marco Schönbächler in der Startelf gestolpert. Diese Leute kann man beruhigen – der FCZ-Flügelspieler war nicht minder überrascht. Auch am Morgen vor dem Klassiker gegen den FCB geht er noch davon aus, dass er auf der Ersatzbank sitzt. Der FCZ-Trainer hatte andere Pläne mit Schönbi. Er brachte ihn von Anfang an.

Die Idee habe in den letzten Wochen Form angenommen und seit dem Wochenende war sie konkret in Magnins Kopf. Warum der FCZ-Trainer den Spieler nicht früher informierte, begründet Ludovic Magnin so: «Wir wollten ihn nach schwierigen Jahren nicht zu früh unter Druck setzen.» Schönbächler gab ein ordentliches Comeback in der Super League, obwohl er seit Juli 2017 lediglich 45 Minuten in der Promotion League gespielt hat.

Eine unglaubliche Pechsträhne

Es geschah am 1. Juli 2017. Das Testspiel gegen den FC Thun (1:1) lief gerade mal 20 Minuten, als es bei einem Duell laut krachte. Marco Schönbächler blieb liegen. Der FCZ-Flügel musste vom Platz getragen werden. Der Knall bedeutete: Kreuzbandriss. Schönbächler kehrte lange nicht mehr auf den Rasen zurück.

Was für eine Tragödie für den sympathischen Zürcher, der gerade eine lange Leidenszeit hinter sich gelassen hatte oder zumindest hoffte, sie hinter sich gelassen zu haben. Als er am 15. März 2015 in Sion ausgewechselt wurde, ahnte niemand, dass dies sein letztes Spiel in der Super League und der Beginn einer langen Tortur sein würde.

Schmerzen im Beckenbereich und an den Leisten haben ihn zum Zuschauen verdammt. Tatenlos musste er verfolgen, wie der FCZ abstieg. Ratlos waren die Ärzte, die ihn behandelten. Das Karrierenende drohte, bis ein belgischer Spezialist in London helfen konnte. Schönbächler kehrte im August 2016 zurück und unterstützte den FCZ in der Challenge League bei der Mission Wiederaufstieg. Drei Wochen vor dem Start in die Saison 2017/18 in der Super League riss er sich das Kreuzband. Das war zwar bitter, aber er stand auch diese Pechsträhne durch.

Ein wichtiger Spieler für den FCZ

Müde nach seinen ersten 65 Minuten in der höchsten Spielklasse nach 1123 Tagen, unzufrieden über die 0:3-Niederlage, aber auch glücklich, dass er wieder spielen konnte. Ohne Schmerzen? «Das kommt noch, dass ich alles spüre», lacht der 28-Jährige. 30 Ballkontakte in der ersten Halbzeit, zwei gewonnene von insgesamt sieben Zweikämpfen sind statistischer Durchschnitt. «Seine Leistung war vielversprechend», formuliert es Magnin. «Wir sind froh, dass er zurück ist. Er ist ein ganz wichtiger Spieler für uns.»

Allerdings mit einem im Sommer auslaufenden Vertrag. Der FCZ möchte mit ihm verlängern. Gesund bleiben und Fussball spielen will Schönbächler – dann wäre man sich ja auch fast einig.