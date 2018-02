«Ich würde uns noch nicht abschreiben»

In den Statistiken muss man bis zum 13. August 2000 zurückblättern, bis man auf den letzten Sieg einer Lugano-Mannschaft in Basel stösst. Beim 3:2-Sieg der Tessiner waren beim FCB noch Oliver Kreuzer, Massimo Ceccaroni und Philippe Cravero auf dem Matchblatt zu finden, bei Lugano Badile Lubamba und auch Christian Gimenez – später Goalgetter bei Rotblau.

Dabei hat man sich so viel versprochen bei Rotblau während der Winterpause. Sportchef Marco Streller wirbelte und holte mit Fabian Frei und Valentin Stocker zehn Meistertitel zurück, lotste Samuele Campo aus Lausanne ins Joggeli und auch der Verkauf des Abwehr-Juwels Manuel Akanji, das man nach Dortmund verkaufte, wurde mit Nationalspieler Léo Lacroix aufgefangen. «Wir haben mehr Qualität als 2017», sagt Trainer Raphael Wicky und blies zur Aufholjagd auf YB.

Aufholjagd - hatten wir doch schon mal



So stand auch auf der ersten Seite des Matchprogrammes «Aufholjagd - hatten wir doch schon mal». 2018 ging der Serienmeister erstmals seit der Saison 2012/13 nicht als Wintermeister in die Saison. Man erinnerte an 2013, als man vier Punkte hinter Wintermeister GC lag. 2011 war es lediglich ein Zähler weniger als der Leader aus Luzern zur Winterpause hatte und schliesslich war da noch die Erinnerung an 2010. Da waren es sogar sieben Punkte auf YB und Rang 1, und dennoch stand der FCB am Ende der Meisterschaft zuoberst.

Was allerdings dieses mal anders als 2010, 2011 und 2013 ist: In all diesen Jahren startete der FCB die Aufholjagden nach der Winterpause mit einem Sieg. Nicht so 2018.

«Das ist ein harter Rückschlag für uns. Die drei Punkte tun weh im Kampf um den Meistertitel», sagt Wicky nach dem 0:1 gegen Lugano. Seine Basler erhielten einen ersten Dämpfer, noch ehe die Aufholjagd so richtig begann.

FCB-Trainer Raphael Wicky kann seine Enttäuschung nach der 0:1-Heimniederlage gegen Lugano im Rückrundenauftakt nicht verbergen. (Video: 20 Minuten)

Kein Grund in Hektik zu verfallen



«Wir sind sehr früh durch einen Standard in Rückstand geraten. Das ist der Worst case, der eintreten kann. Wir haben es danach noch versucht, sind aber zu keinen zwingenden Chancen gekommen. Ich glaube, dass war so ein Tag, an dem wir noch Ewigkeiten hätten weiterspielen können und wir hätten nicht getroffen», so Frei. Tatsächlich und das gab es im heimischen Stadion schon lange nicht mehr. Letztmals konnte der FCB zuhause im Mai 2016 kein Tor erzielen.

Nach seinen zweieinhalb Jahren in der Bundesliga bei Mainz hat sich der 29-Jährige seine Rückkehr ins Joggeli wohl anders vorgestellt. «Natürlich wollte ich das unbedingt wieder erleben im Joggeli einzulaufen, aber klar ist auch, dass ich vom Spiel nicht so viele positive Erinnerungen mitnehme.» Grund in Hektik auszufallen, gibt es deshalb aber nicht. Frei: «Jetzt sind es fünf Punkte Rückstand und es waren auch schon mehr und wir haben es geschafft, aber das Ziel nächste Woche in Thun ist ganz klar, die drei Punkte zu holen. Ich würde uns noch nicht abschreiben im Meisterkampf.»

Das sagt Lugano-Keeper David Da Costa zum ersten Sieg einer Lugano-Mannschaft in Basel. (Video: 20 Minuten)