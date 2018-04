251 oder 270 Stadtderbys? Wie viele sind es wirklich?

Es gehört seit Jahren zur traditionellen Derby-Berichterstattung, die Anzahl der gespielten Stadtrivalen-Duelle anzugeben. So schrieben diverse Schweizer Medien – darunter auch 20 Minuten – am 25. Februar vom 1:0-Sieg der Hoppers im 249. Derby und im darauffolgenden Cup-Halbfinal vom 250. Stadtderby, das der FCZ 2:1 für sich entschied.

Nach Adam Riese würde am Samstag in der Meisterschaft eigentlich das 251. Duell der beiden Zürcher Fussballclubs steigen.

Aber stimmt diese Zählung? Die kurze Antwort darauf: nein. Die aktuelle Zählung weist zwei Fehler auf. Als Mitte der Nullerjahre das 200. Derby anstand, wollte es die Sportinformation (heute sda) genau wissen und zählte nach. Sie kam zum Schluss: Das Duell am 17. April 2005 sei das 200. Spiel zwischen dem FCZ und GC gewesen.

Ein grosser und ein kleiner Fehler

Bloss ging ein kleines, aber wichtiges Detail vergessen. Die Beschränkung der Zählung auf Begegnungen in der Meisterschaft fehlte. Und so kam es, dass in der Folge auch die Cupspiele (2013 und 2015) mitgezählt wurden.

Fehler 2: Eine Recherche des FCZ ergab, dass das 200. Derby erst das 199. war. Wie es zu diesem Fehler kam, kann man heute nicht mehr nachvollziehen.

Wie viele Pflichtspiel-Derbys sind es nun tatsächlich?

Der Cup-Halbfinal war es nicht, aber diesmal ist es ein Jubiläums-Duell: das 270. Zürcher Pflichtspiel-Derby. Allerdings ist es «nur» das 247. in der Meisterschaft. Zum 250er-Jubiläum in der Super League kommt es deshalb erst zu Beginn des Jahres 2019, sofern keiner der Zürcher Clubs absteigt oder wieder eine andere Zählweise auftaucht.





(ete)