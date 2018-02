Ausgerechnet Cedric Itten. Ausgerechnet das Basler Eigengewächs, das der FCB im Sommer nach der Verletzung von Ricky van Wolfswinkel aus Luzern nachhause beorderte und in der Winterpause wieder nach St. Gallen ausgeliehen hat, erwischt den FCB auf dem falschen Fuss. Und das doppelt. Der Stürmer mit rotblauer Ausbildung erzielte beim 2:0-Sieg der Ostschweizer in Basel beide Treffer (53., 86.) – und machte den FCB damit vielleicht sogar zum Meister.

«Im Moment spricht alles für YB», sagt FCB-Sportdirektor Marco Streller nach der zweiten Niederlage in Folge in der Meisterschaft – der dritten, wenn man das 0:4 letzten Dienstag gegen Manchester City in der Champions League noch dazu zählt. «Aber ich werde YB erst gratulieren, wenn es soweit ist.» Zwar sind noch 14 Partien zu spielen und es sind noch 42 Punkte zu vergeben, aber gewinnen die Hauptstädter am Sonntag im Stade de Suisse das Kantonsderby, würde der Vorsprung auf den FCB schon auf acht Punkte anwachsen. Gleichzeitig hiesse das: Rotblau kann nicht mehr aus eigener Kraft den Titel verteidigen.

Null statt sechs budgetierte Punkte

Man muss weit in den Geschichtsbüchern der Basler zurückblättern, um zwei Heimniederlagen in Folge zu finden. Das war zuletzt im September 1997 der Fall, als Rotblau erst gegen den FCL (3:4) und danach auch gegen Lausanne (0:1) nicht gewinnen konnte. Dementsprechend gross war die Konsternation. Trainer Raphael Wicky: «Wir hatte in den Heimspielen gegen Lugano und St. Gallen sechs Punkte budgetiert und wollten Druck auf YB ausüben. Jetzt stehen wir mit null Zählern da. Das ist ungenügend.»

Aber irgendwie logisch. Denn der Schwung aus dem Herbst ist weg. Viele, zu viele, Spieler stecken in einem Formtief. Sinnbildlich für das schwache Spiel der Basler steht der schlecht getretene Penalty von Ricky van Wolfswinkel (25.). Der Holländer drosch den Ball mit voller Wucht über das Stadiondach. Van Wolfswinkel: «Ich habe keine Idee warum. Normalerweise ist so ein Ball drin, aber heute flog er drei Meter drüber oder vielleicht sogar übers Stadiondach. Ich glaube, der Ball ist immer noch unterwegs. Aber das passiert manchmal.» Die Schlüsselszene sei dies aber nicht gewesen. «Es stand ja weiterhin 0:0 und wir hatten alle Zeit der Welt zu gewinnen.»

Das sagt Ricky van Wolfswinkel über seinen verschossenen Penalty und zu den Basler Titelchancen. (Video: 20 Minuten)

Dafür hätte der Holländer aber mindestens eine seiner Chancen auch verwerten müssen. Das Tor war für die Basler aber wie vernagelt und sie hätten wohl noch Stunden spielen können und hätten kein Hochhaus getroffen. So blieb es dabei. Der FCB konnte 2018 noch kein Spiel gewinnen und – sie haben zuhause in drei Partien (inklusive Champions League) noch keinen Treffer erzielen können und verlieren gegenüber YB weiter an Boden. War das die Vorentscheidung? Van Wolfswinkel: «Nein sicher nicht, aber wenn du zuhause gegen St. Gallen nicht gewinnst, wird es schwierig.»

Ausgerechnet Cedric Itten, das Basler Eigengewächs und seit Winter Leihspieler beim FC St. Gallen, trifft in Basel gegen den FCB doppelt. (Video: 20 Minuten)