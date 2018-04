Eine Niederlage (0:2) und ein Remis (zuhause 1:1) sind die Ausbeute in der Meisterschaft. Und bei der Cup-Halbfinal-Niederlage (0:2) vor 34 Tagen wurde der FC Basel in Bern regelrecht vorgeführt. Der amtierende Double-Gewinner war chancenlos, während sich YB souverän präsentierte.

Von insgesamt 27 Duellen im Stade de Suisse (inklusive zwei Cupspiele) haben die Basler im Stade de Suisse (seit 2005/06) nur sieben Mal gewonnen. Sieben Mal endeten die Partien zwischen YB und dem FCB in Bern unentschieden. 13 Mal bezwangen die Berner Rotblau vor eigenem Publikum. Letztmals siegten die Basler am 22. Mai 2016 im Stade des Suisse. Allerdings hatte die Partie Kehrausspiel-Charakter, denn der FCB stand längst als Meister fest.

Lediglich sieben Punkte holte der FCB in den sechs Partien nach dem Jahreswechsel, verlor zuhause erst gegen Lugano und dann auch noch gegen St. Gallen. Statt den Leader aus Bern weiter unter Druck zu setzen verlor der FCB an Boden – und in der Liga an Respekt.

Der Gegner soll nicht hungriger sein

Mit 16 Punkten Rückstand (ein Spiel weniger) auf die Hauptstädter, die kein einziges Spiel in der Rückrunde verloren haben, könne er nicht von der Meisterschaft reden, «dazu müssen wir erst wieder gewinnen», so FCB-Trainer Raphael Wicky.

«Es geht um Ehre und Stolz, den FC Basel zu repräsentieren. Aber nicht auf das anstehende Duell am Ostermontag, sondern auf die Gesamtsituation bezogen. Es geht darum, dass man sich nicht jedes Wochenende vom Gegner teils überrumpeln lässt. Oder dass der Gegner hungriger ist als wir und man einfach solche Spiele verliert.» Den Spielern müsse bewusst sein, dass man den grössten Club der Schweiz vertritt.

Die Mannschaft hat sich hierarchisch gefunden

Die Begegnungen mit YB seien aber immer eng gewesen, sagt Wicky und physisch intensiv. Man sei defensiv stabil gestanden, aber konnte offensiv nicht die Leistung abrufen, zu der man im Stande sei. Allerdings muss auch der Walliser eingestehen, dass die Berner aktuell den physisch stärkeren Eindruck hinterlassen. Mit «physisch stärker» umschreibt er ein Gesamtpaket: Schnelligkeit, Kraft und Schnellkraft.

Heisst das etwa, der FCB ist schwächer, Raphael Wicky? «In der Unterkategorie Schnelligkeit sind wir insgesamt weniger schnell», sagt der FCB-Coach, und erklärt, dass Basel nicht über so viele schnelle Spieler verfügt wie YB. Der moderne Fussball sei zwar athletischer geworden, aber die Schnelligkeit sei nur ein Faktor. Schnelligkeit nütze wenig, wenn der Spieler nicht auch die nötige Technik und Intelligenz mitbringe, schliesst Wicky das Thema.

Insbesondere stimmt den ihn positiv, dass sein Team einen Schritt weiter sei, sich seine Mannschaft hierarchisch gefunden habe. «Wir müssen auf den letzten 30 Metern klarer und besser werden», so Wicky. «Und dann bin ich überzeugt, dass wir gewinnen können.» Dennoch sagt Wicky vor dem Topspiel : «YB ist Favorit.»