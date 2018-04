«Die Mannschaft ist am Boden zerstört»

Eine «Einheit» auf dem Platz hat sich Mathias Walther vor dem Spiel gewünscht, «Teamwork und Solidarität». Nicht mit Ansprachen, sondern leidenschaftlichen Trainings sollte sich die Mannschaft nach der Trainerentlassung von Murat Yakin, Machtkämpfen und unschönen Intrigen innerhalb des Clubs unter ihm Energie zurückholen. Walther sprach noch kurz vor Kickoff am Samstagabend von einer «positiven Woche», in der die Freude ins Team zurückgekehrt sei.

GC-Captain Marco Basic war nicht der einzige, den es am Samstagabend im Letzigrund böse erwischt hat. Auch FCSG-Keeper Dejan Stojanovic verletzte sich bei einem Duell mit Jeffren derart schwer, dass er mit der Sanität zu Abklärungen in ein Zürcher Spital gebracht werden musste. Der erste Verdacht: eine Verletzung möglicherweise der Milz oder den Rippen. (ete)

Davon war in der ersten Halbzeit im Spiel 1 nach Yakin wenig zu sehen. GC machte es St. Gallen schwer. St. Gallen machte es GC schwer und das Geschehen auf dem Rasen war für die rund 7000 Zuschauer nur schwer zu ertragen. Aufgebrochen wurde das dröge Gekicke durch einen Penalty, verschuldet von Espen-Verteidiger Yrondu Musavu-King an Marco Basic, den Jeffren (74.) zur 1:0-Führung verwandelte.

Für den GC-Captain war der Abend aber gelaufen. Er musste mit der Bahre abtransportiert und gleich weiter ins Krankenhaus zur Untersuchung gebracht werden. Basic verdrehte sich im Duell gegen Musavu-King das (bereits am Kreuzband operierte) rechte Knie. «Es sieht gar nicht gut aus», sagt Walther nach dem Spiel betroffen.

GC erleidet einen «Nackenschlag»



«Das Gegentor war fast ein Glück für uns», gab FCSG-Trainer Giorgio Contini zu Protokoll. Denn sein Team sei erst nach der Rücklage erwacht. Und wie. Erst traf «Sünder» Musavu-King (83.) zum Ausgleich und dann nach einem Power-Finish auch noch Nassim Ben Khalifa (93.) zum 2:1-Sieg. Es war der erste Sieg der Ostschweizer in Zürich seit September 2013 (1:0).

Die GC-Spieler Alban Pnishi und Bujar Lika nach der Pleite gegen St. Gallen.(Video: 20 Minuten)

«Wir haben kein Glück gehabt, und dann ist auch noch das Pech dazugekommen», bedient sich GC-Keeper Heinz Lindner einer Fussballerfloskel. Die Niederlage ist für ihn Sinnbild der aktuellen Lage von GC. Dabei wirkte der Österreicher fast, als hätte er resigniert. Dann aber gibt er sich einen Ruck und sagt: «Es bringt nichts, in Selbstmitleid zu verfallen.» Mathias Walther sprach nach seiner ersten Niederlage im ersten Spiel als Interimstrainer von einem «Nackenschlag». Eine konkrete Idee, wie er die Mannschaft bis zum Spiel gegen den FCB am Mittwoch aufrichten will, hatte er am Samstagabend noch nicht.

«Die Mannschaft ist am Boden zerstört, aber wir haben zwei Tage Zeit, sie aufzubauen», so der Interimscoach. Wie will er das machen? Walther: «Es ist klar, dass das nicht einfach ist, aber darüber mache ich mir ab Sonntagmorgen Gedanken. Ich bin sicher, wir stehen wieder auf. Man wird in Basel eine kämpferische Mannschaft sehen.»

Alain Wiss und Cedric Itten nach dem Sieg gegen GC in letzter Minute. (Video: 20 Minuten)

(ete)