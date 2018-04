«Das regt mich langsam auf - ehrlich!»

Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis YB als Meister feststeht. Das sehen die Fans so, die YB nach dem 4:2-Sieg in St. Gallen nach dem Schlusspfiff noch während Minuten feierten. Das sehen auch die Medienschaffenden rund um die Berner so, die nach jedem Spiel nach dem M-Wort fragen.

Nach mittlerweile elf ungeschlagenen Partien in Serie und 16 Punkten Vorsprung (bei einem Spiel mehr) auf den amtierenden Meister aus Basel, sind kaum noch Zweifel auszumachen, dass die Berner erstmals nach 32 Jahren wieder jubeln können.

Die Spieler schweigen

Das sehen die Spieler vielleicht auch so, aber sie sagen es nicht – noch nicht. Bei den Bernern nimmt (noch) keiner das M-Wort in den Mund. Luzi Fricker, Berner und Kultkommentator bei Radio-Energy war in St. Gallen besonders hartnäckig. Er wollte Loris Benito das Wort «Meister» unbedingt entlocken.

Er versuchte sogar, der Fantasie des YB-Verteidigers auf die Sprünge zu helfen und sagte ihm, er soll sich mit dem Pokal in den Händen vorstellen. Sehen Sie im Video oben selbst, wie die Reaktion ausfiel.



(ete)