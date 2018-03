«Solche Nebengeräusche kosten unnötig Energie»

Giorgio Contini, haben Sie den Charaktertest bestanden?

Was für einen Charaktertest?

Die Umwälzungen im Club hatten Ihre Position nicht gestärkt. Sie schienen angezählt und legten zuletzt trotzdem eine Serie von vier Siegen hin. War das in Ihren Augen kein Charaktertest?

In dem Fall bin ich nach wie vor angezählt – gute Resultate hin und her. Aber derzeit bin ich ein zufriedener und glücklicher «Angezählter». Mir ist aber bewusst: Zwei schlechte Spiele, und die Ausgangslage ist dieselbe wie vor ein paar Wochen.

Immer pragmatisch. Fakt ist aber, dass Sie sich in einem stark veränderten Umfeld zurechtfinden mussten. Man hat Ihnen sogar Vertrauensleute weggenommen. War der Stolz Ihr Antrieb, oder was war es?

Berufsstolz sollte als Antwort genügen.

Können Sie das genauer ausführen?

Ich wurde als Mitarbeiter des FCSG für eine bestimmte Aufgabe verpflichtet. Und dieser Aufgabe widme ich mich vollumfänglich. Der Verein hat Entscheide gefällt, darunter auch, auf Bezugspersonen für mich, vor allem aber für die Mannschaft, zu verzichten. Diese Entscheidungen konnte ich nicht beeinflussen.

Aber es ist ja nicht nur so, dass Sie Vertrauensleute verloren haben, die Clubleitung hat zudem signalisiert, dass sie Leute wie den Physio Simon Storm zurückholen wird, mit dem Sie das Heu nicht auf der gleichen Bühne haben. Was fühlen Sie dabei?

Simon Storm und ich müssen einen Weg finden, um professionell miteinander umzugehen. Er muss sich das Vertrauen der Spieler, aber auch der anderen Staffmitglieder erst wieder verdienen. Das benötigt sicher zusätzlichen Aufwand. Solche Nebengeräusche stören die Automatismen im Team und saugen unnötig viel Energie ab.

Präsident Matthias Hüppi sagte dazu, es sei Ihre Chance, sich zu emanzipieren und zu entwickeln. Haben Sie einfach kapituliert?

Wie gesagt: Solche Nebengeräusche stören die Automatismen im Team und saugen unnötig viel Energie ab. Ich habe weder kapituliert noch muss ich mich emanzipieren. Ich weiss genau, wer mich in den letzten Jahren unterstützt hat. Es ist allgemein bekannt, dass Präsident Hüppi ein hervorragender Kommunikator ist und somit über einen grossen Wortschatz verfügt, aber schlussendlich wollen wir alle, Vorstand, Verein und die Spieler, dasselbe: Erfolg.

Der FCSG ist nach 25 Runden in der Tabelle Dritter und kann mit Europa liebäugeln. Greifen Sie jetzt den FCB auf Rang 2 an, der gleichzeitig die Qualifikation für die Champions League bedeutet?

Da bin ich Realist. In der Super League ist alles eng beisammen. Wir tun gut daran, wenn wir nicht zu weit nach vorne schauen. Die nächsten Spiele werden auch keine Selbstläufer.

Sie haben in dieser jüngsten Erfolgsserie auf Ostschweizer Leistungsträger wie Daniel Lopar und auch Tranquillo Barnetta verzichtet. Setzen Sie nicht mehr auf die Routiniers?

Für die Mannschaft sind Daniel und Quillo sehr wichtige Bezugspersonen. Auch wenn sie nicht auf dem Platz stehen, sind sie doch in der Kabine ausserordentlich wertvoll für das Gefüge. Und ich weiss, dass ich mich immer auf sie verlassen kann.

Ihren Aussagen nach scheint die Situation in St. Gallen lange nicht so schwarz zu sein, wie sie in den lokalen Medien oft gemalt wurde. Ist wirklich alles eitel Sonnenschein?

Es liegt nicht in meiner Kompetenz, die Situation um den Gesamtverein zu beurteilen. Was ich sagen kann, ist, dass in der Mannschaft ein gutes Klima eingezogen ist. Wir sind aber erfahren genug, um zu wissen, wie schnell atmosphärische Störungen so ein Klima verändern können.

Eine Forderung der neuen Clubleitung haben Sie bisher nicht erfüllt: Den Kybunpark mit spektakulärem Fussball zu füllen. Im Schnitt kamen bisher 1000 Zuschauer weniger an die Spiele des FCSG als im Vorjahr.

Ich bin mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden. Wenn ich zwischen erfolgreich und spektakulär entscheiden müsste, hätte für mich der Erfolg Vorrang.

Direkt gefragt: Sind Sie auch in der nächsten Saison Trainer in St. Gallen?

Im Fussball ist alles möglich. Mein Vertrag läuft noch bis 2019.