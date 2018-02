«Hätte ich Angst, könnte ich gleich in der Kabine bleiben»

«Wir sind zuhause eine Macht», sagt Christian Fassnacht selbstbewusst. Das kann man so sagen, denn tatsächlich haben die Berner in bisher 12 Heimspielen lediglich vier Punkte abgegeben. Einen im Dezember gegen GC (1:1) und drei gegen den Kantonsrivalen. Das 0:4 gegen Thun am 4. Spieltag im August 2017 ist in der laufenden Saison die einzige Niederlage der Hauptstädter bisher im Stade de Suisse. An dieser Statistik konnte der Tabellenletzte aus dem Wallis am Samstagabend nichts ändern. YB siegte gegen Sion 1:0.

Den Siegtreffer von Guillaume Hoarau (46.) musste Fassnacht von der Bank aus ansehen, wo er nach einer ausgestandenen Grippe vorerst Platz nehmen musste. Der Offensivspieler war wie seine Kollegen dick eingepackt: Funktionsunterwäsche unter dem Tenü und dem Trainingsanzug, dicke Jacke, Wollkappe, Handschuhe, gefütterte Boots über den Fussballschuhen und unter den Wolldecken Bettflaschen gegen die eisige Kälte. Nach rund einer Stunde musste er sich aus den kuscheligen Wolldecken rausschälen und wurde eingewechselt.

Der FCB muss sich warm anziehen



Auch der FCB wird sich im Cup-Halbfinal am Dienstag in Bern warm anziehen müssen, wenn er den Cup-Titel verteidigen will – und das nicht nur wegen den angekündigten 12 Grad unter Null. «Wir haben einen Lauf», sagt Captain Steve von Bergen. «Wir haben seit Saisonbeginn Zuhause nicht mehr verloren und werden sicher nicht abwarten oder uns verstecken. Wir werden unser Spiel spielen, auch wenn wir wissen, dass einer am Dienstag ausscheiden muss.»

Aber wen trifft es im Schweizer Giganten-Duell? Cup-Titelverteidiger Basel oder den aktuellen Leader der Super League YB, der nun schon satte 11 Punkte Vorsprung (Basel hat ein Spiel weniger) auf den letztjährigen Doublesieger vorweist? «Es gibt keinen Favoriten in einem Cup-Halbfinal», sagt Loris Benito. Als der Linksverteidiger realisierte wie belanglos seine Antwort ausfiel, schiebt er lachend nach: «Das sind fünf Franken fürs Phrasenschwein – nein, mach gleich zehn draus.»

Das sagt YB-Offensivspieler Christian Fassnacht zum 1:0-Sieg gegen Sion und schaut auf den Cup-Halbfinal gegen Basel voraus. (Video: 20 Minuten)

Vom Phrasenschwein und veryoungboysen



Das Wort «Phrasenschwein» hat es im Gegensatz zum Wort «veryounboysen» (Synonym fürs Versagen) bisher noch nicht ins Wörterbuch geschafft. Deshalb für alle, die nicht Fussball-Fans sind und sonntags im deutschen TV nie die Sendung Doppelpass schauen: Es handelt sich um ein Sparschwein, das von den Talk-Gästen mit Euro gefüttert wird, wenn sie eine 0815-Phrase verwenden.

Aber 0815 ist YB derzeit ganz und gar nicht. «Jede Mannschaft, die ins Stade de Suisse kommt, muss aufpassen», sagt Fassnacht. «Der FCB hat im letzten Jahr den Titel geholt und weiss, wie das geht, während YB nun schon länger nichts mehr gewonnen hat. Wir haben einen Lauf, sind 2018 ungeschlagen und wir sind zuhause eine Macht. Die Truppe funktioniert einfach.»

Das Schlusswort gehörte dem Captain. Als Steve von Bergen von einem TV-Reporter gefragt wurde, ob er Angst vor einer Niederlage gegen Basel habe, schaut ihn der Neuenburger verdutzt an und antwortet missmutig: «Wenn ich Angst hätte, könnte ich gleich in der Kabine bleiben.»