Der FCB schüchtert in der Liga keinen mehr ein

«Das ist sehr bitter und sehr enttäuschend», sagt Raphael Wicky nach dem 1:1 im Nachtragsspiel aus der 23. Runde in Lausanne. «So ein Spiel müssen wir heimbringen.» Zumal der FCB das Spiel weitgehend kontrollierte und durch Michael Lang (60.) in Führung ging. Typisch für den FCB Ausgabe 2018, dass es wieder einen Verteidiger brauchte, um die Torflaute der Basler nach langen 239 Minuten zu beenden.

Danach sah es lange nach dem ersten FCB-Sieg seit dem 10. Februar (2:0 in Thun) aus. Aber Lausanne gab nicht auf und kam durch Simone Rapp (89.) zum Ausgleich. Der Treffer von Lang war für den FCB so gut wie nichts mehr wert. Und bei Lausanne ärgerte man sich, auch weil Benjamin Kololli (37.) und Nicolas Gétaz (64.) nur den Pfosten getroffen hatten, dass man gegen den FCB nicht gewonnen hat. So weit ist es schon her mit dem Serienmeister: In der Liga schüchtert er keinen mehr ein - nicht einmal das schwächste Team in der Rückrunde.

Kein Grund, alles nach vorne zu werfen



«Du bist in einer schwierigen Lage und führst 1:0. Da muss man clever genug sein und nicht mit sechs, sieben Mann vorne angreifen, sondern vielleicht nur mit vier. Es gibt keinen Grund alles nach vorne zu werfen und hinten nicht abzusichern», sagte Wicky und gab zu, «hässig» zu sein. «Aus einem eigenen Abstoss ein unnötiges Goal zu kassieren, ist einfach nicht clever», wiederholte sich der Walliser.

Um seinen Ärger runterzuschlucken, ging der Trainer auch nicht direkt zur Mannschaft in die Kabine, sondern in einen separaten Raum, der den Trainern vorbehalten ist, um sich abzuregen. «Manchmal ist es besser, erst einmal nichts zu sagen», sagte auch Sport-Direktor Marco Streller, der es auch vorgezogen hatte, erst runterzukommen, seine Enttäuschung runterzuschlucken und auch nicht in die Spielergarderobe zu gehen.

Hinter dem Sportchef schlich ein Basler nach dem anderen zum Teambus. Mit gesenkten Köpfen und leerem Blick. In Gedanken haben wohl alle Buchhaltung gemacht. Und in der bedeutet das Remis in Lausanne 16 Punkte Rückstand für den FCB auf YB. «Hinten absichern» hätten die Basler nicht nur in Lausanne müssen. Nach hinten absichern muss der FCB nun vor allem auch in der Tabelle, wenn er den für die CL-Qualifikation nötigen 2. Platz halten will. Denn St. Gallen, das zuletzt vier Spiele in Serie gewonnen hat, lauert mit nur mehr drei Punkten weniger (ein Spiel mehr) hinter Basel auf Rang 3. Und just in dieser Situation ist offensichtlich: In der Liga schüchtert der FCB keinen mehr ein.