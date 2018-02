Yakin stellt erstmals die Nummer 1 infrage

Wer steht am Sonntag gegen Sion bei GC zwischen den Pfosten? In der Vorrunde war Heinz Lindner die Nummer 1 bei den Hoppers. Sein Stammplatz ist aber nun umstritten. Trainer Murat Yakin hat in der Vorbereitung auf die Rückrunde das interne Goalie-Duell zwischen dem Österreicher und der bisherigen Nummer 2 Vaso Vasic neu lanciert.

«Wir wollen auch auf dieser Position keinem einen Stammplatz garantieren», sagt Yakin wenige Tage vor dem Rückrundenstart, «alle müssen sich einen Platz erkämpfen. Das gilt auch für die Goalie-Position.»

Lindner sei ein guter Reaktions-Goalie, habe seine Stärken auf der Linie, nicht aber in der Spielauslösung. Der 16-fache österreichische Nationalkeeper habe gut angefangen und gegen Ende der Vorrunde nachgelassen, wie andere auch. Bisher habe er sich mit öffentlicher Kritik zurückgehalten, so Yakin,«wir haben Heinz in der Vorrunde immer den Rücken gestärkt. Aber jeder muss auch sein eigenes Spiel weiterentwickeln wollen.»

Kein Modell à la St. Gallen

Aber ist ein verschärfter Konkurrenzkampf so kurz vor der Wiederaufnahme der Meisterschaft nicht heikel? Darauf sagt Yakin nur, wenn alles klar gewesen wäre, hätte er nichts verändert. Er habe zwei Torhüter auf dem gleichem Level, keinen, der herausrage, und deshalb habe Vasic eine Chance verdient.

Beim letzten Test am Mittwoch gegen Schaffhausen (2:1) standen Lindner und Vasic je eine Halbzeit zwischen den Pfosten. Nun will Yakin entscheiden – zusammen mit Goalie-Trainer Christoph Born. Wer steht am Sonntag gegen Sion zwischen den Pfosten im GC-Tor? Yakin: «Das ist noch offen.»

Definitiv ist indes, dass der GC-Trainer und SL-Trainer des Jahres 2017 kein Modell einführen wird, wie es Jeff Saibene in der Saison 2014/15 beim FC St. Gallen praktizierte. Damals wechselten sich auf Order des Trainers Daniel Lopar und Marcel Herzog im 2-Spiele-Rhythmus ab.

(ete)