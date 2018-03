«Ich erwarte einen Forfait-Sieg und 3 Punkte für uns»

«Eigentlich ist das unmöglich, was hier passiert ist», sagt Ludovic Magnin. «Wir haben einen ganzen Tag umsonst in Basel verbracht.» Für den FCZ-Trainer ist klar, dass der Heimclub verantwortlich für den Spielbetrieb ist und es für solche Fälle ein klares Reglement gibt. «Wenn es ein Problem im Stadion war, erhalten wir drei Punkte», so Magnin.

Bildstrecken Kein Forfait-Sieg für den FCZ Super League: Resultate/Tabelle Brecher beim FCZ die neue Nummer 1

Für den FCZ war die Reise ans Rheinknie umsonst. Einer strahlte trotzdem: Goalie Yanick Brecher. Ludovic Magnin macht den 24-jährigen zu seiner neuen Nummer 1. «Der Goalie, der in Basel im Tor steht, ist meine Nummer 1», sagte der FCZ-Trainer nach dem Cup-Einzug gegen GC. Brecher stand zwar wegen dem Stromausfall nicht zwischen den Pfosten, aber er stand als Nummer 1 auf dem Matchblatt. Damit ist fix - das FCZ-Eigengewächs löst Oldie Andris Vanins als Stammkeeper ab. (ete) Für den FCZ war die Reise ans Rheinknie umsonst. Einer strahlte trotzdem: Goalie Yanick Brecher. Ludovic Magnin macht den 24-jährigen zu seiner neuen Nummer 1. «Der Goalie, der in Basel im Tor steht, ist meine Nummer 1», sagte der FCZ-Trainer nach dem Cup-Einzug gegen GC. Brecher stand zwar wegen dem Stromausfall nicht zwischen den Pfosten, aber er stand als Nummer 1 auf dem Matchblatt. Damit ist fix - das FCZ-Eigengewächs löst Oldie Andris Vanins als Stammkeeper ab. (ete)

Diese Ansicht vertritt auch Magnins Vorgesetzter Thomas Bickel. Auch für den FCZ-Sportchef kann es nur ein Urteil geben. «Wenn man den ganzen Prozess hier miterlebt hat, ist für mich klar, dass das Spiel nicht wiederholt wird. Bickel weiter: «Ich erwarte einen Forfait-Sieg und drei Punkte für uns.»

«Ich hätte gerne angepfiffen, aber die Sicht war nicht gewährleistet und deshalb haben wir das Spiel abgesagt», sagt Schiedsrichter Nikolaj Hänni. «Die Schwierigkeit lag bei den Linienrichtern. Man hätte Aktionen auf der gegenüberliegenden Seite nicht richtig beurteilen können». Hänni wartete so lange zu wie er konnte beziehungsweise das Reglement es zuliess.

Dir Ursache wird nun untersucht



Um 18.24 Uhr fielen im Joggeli plötzlich alle Lichter aus. Die Spieler, die sich schon auf dem Rasen aufwärmten, standen im Dunkeln. Fast. Nur noch Notstrom beleuchtete das Spielfeld. Hänni entschied, den Anpfiff auf frühestens 19.15 Uhr zu verschieben. Laut Reglement kann der Ref dem Veranstalter rund 30 Minuten Zeit geben, eine Panne zu beheben. Um 19.25 Uhr entschied Hänni, das Spiel abzusagen. «Die Trainer haben verständnisvoll auf den Entscheid reagiert.» Um 19.45 Uhr wurden auch die Zuschauer informiert.

Schiedsrichter Nikolaj Hänni erklärt den Medien, warum er den Klassiker abgesagt hat. (Video: 20 Minuten)

Die Techniker hätten mit Hochdruck daran gearbeitet, den Stromausfall zu beheben, sagt FCB-Medienchefin Andrea Roth. Die Ursache für den Stromausfall sei nicht bekannt. Die Liga wird nun die Schuldfrage klären müssen. Sollte ein Verschulden seitens des gastgebenden Vereins vorliegen, muss Rotblau mit einer Forfait-Niederlage rechnen. Ansonsten kommt es zu einem Nachtragspiel.

In einem ähnlichen Fall vor einem Jahr wurde nachgeholt. Am 13. März 2017 wurde die Challenge-League-Partie zwischen dem FC Aarau und - Überraschung - dem FCZ nach einem Stromausfall abgebrochen. Drei Wochen später entschied die Disziplinarkommission der Liga auf eine Wiederholung, nachdem bewiesen war, dass die Aarauer nicht für den Stromausfall verantwortlich gemacht werden konnten.

Raphael Wicky geht davon aus, dass der Klassiker neu angesetzt wird. (Video: 20 Minuten)

Englische Wochen machen Wicky keine Sorgen



Für den FCB ist die erneute Spielabsage bitter, nachdem vor einer Woche der Match in Lausanne dem gefrorenen Terrain auf der Pontaise zum Opfer gefallen war. «Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert», sagt Raphael Wicky auf ein mögliches Nachholspiel angesprochen. Der FCB-Trainer geht aber davon aus, dass der Klassiker nachgeholt wird und es für Rotblau die eine oder andere englische Woche geben könnte.

Wicky: «Das macht mir keine Sorgen. Die Spieler haben gerne englische Wochen und sind gut gefahren damit. Es bringt nichts, sich weiter über die Absage zu ärgern. Wir werden jetzt am Sonntag halt etwas anders trainieren wie vorgesehen, schauen nach vorne und reisen am Dienstag nach Manchester.»

Die SFL wartet nun den Schiedsrichter-Rapport von Nikolaj Hänni ab und informiert danach über das weitere Vorgehen.