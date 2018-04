«Es tut mir für alle Basler leid»

«Ich treffe zu viele falsche Entscheidungen», sagte Valentin Stocker vor dem Spitzenspiel gegen YB in einem Interview mit der «Basler Zeitung». Am Ostermontag kamen in der 61. und 82. Spielminute mindestens zwei weitere dazu. «Mindestens zwei...», betont Stocker nach dem 2:2 auswärts in Bern. Auf jeden Fall sind es zwei Hundertprozentige, die der Krienser verpasste.

«Ich freue mich, das Team zu sein, das mit diesem Ergebnis besser leben kann. Wir versuchten aber, die Partie zu gewinnen. Nach 24 Minuten und dem Traumtor haben wir uns zurückgelehnt, Basel das Spiel überlassen und um den Ausgleich gebeten. Nach dem 2:2-Ausgleich war es ein offener Schlagabtausch. Nicht gefallen hat mir, dass wir viele Chancen zugelassen haben. Dieses Spiel kann man auch verlieren. Aber wir können noch in diesem Monat den Sack zumachen - wenn wir besser spielen als heute.» (ete)



Die beiden Grosschancen von Valentin Stocker. Video: Tamedia/SRF

Eine in der 61. Minute, als er statt selber zu schiessen Ajeti bediente – der nicht traf. Stocker kommentiert das so: «Diesen Ball muss ich alleine versuchen, zu spielen. Ich dachte der Querpass sei die bessere Entscheidung – das war es aber nicht.»

Die zweite falsche Entscheidung unterlief ihm in der 82. Minute, als er alleine vor Marco Wölfli verstolperte. Sein Ball holperte schliesslich an den Pfosten. «Das war eigentlich gar nicht so eine dumme Entscheidung es alleine zu versuchen, aber ich habe den Ball schlecht kontrolliert. Manchmal geht der Ball rein. Wenn es aber nicht läuft, springt er an den Pfosten», so der ehemalige Hertha-Söldner. «Es tut mir leid für die Mannschaft, für die mitgereisten Fans und für alle Basler», sagte Stocker.

Stocker wird noch Freude bereiten



«Das war unglücklich», sagt Raphael Wicky zur verpassten Chance von Stocker, nimmt aber gleichzeitig auch in Schutz. «Es spricht für Vali, denn er ist kein Egoist. Wenn er den Ball spielen kann, dann tut er das. Aber er wird sich bestimmt die Haare raufen heute Nacht.»

Und weiter sagt der FCB-Trainer über Stocker: «Ich sehe ihn sehr positiv und sehr aktiv. Wenn er so weiter arbeitet und dran bleibt, macht er solche Chancen auch irgendwann wieder rein. Er hat in Basel einen langfristigen Vertrag unterschrieben und glaube, dass er dem FCB-Fan und dem FCB noch viele Freude bereiten wird. Davon bin ich überzeugt.»

Fabian Frei ist enttäuscht nach dem Remis - trotz gutem Spiel. (Video: 20 Minuten)

Ob er sich über die Leistungssteigerung seiner Mannschaft freuen soll, wusste Wicky im ersten Moment nicht so recht. Zumal der Walliser nicht verstehen konnte, warum seine Mannschaft in den ersten 25 Minuten verängstigt aufgetreten war. Er erzählte, wie er auf dem Weg zur Pressekonferenz sich zu diesem Thema mit seinem Trainerkollegen Adi Hütter austauschte, der das Gefühl aus den vergangenen Jahren des «Veryoungboysens» bestens kennt.

Wicky: «Wenn man mit Angst durchs Leben oder ins Spiel geht, gewinnt man nicht viel. Warum hat man Angst? Es ist ein Spiel! Ich kann das nicht verstehen, wenn man ängstlich ist. Aber das passiert selbst auf hohem Niveau und ist menschlich. Unser Job als Trainer ist, den Spielern diese Angst zu nehmen.»

In der Tabelle bleibt nach dem 2:2-Remis alles beim Alten. YB hält den FCB weiter auf der Distanz von 16 Punkten (ein Spiel mehr). Rechnerisch ist zwar noch nichts entschieden, aber faktisch ist den Bernern der erste Meistertitel nach 32 Jahren kaum mehr zu nehmen.

Der FCB hat seine allerletzte Chance wohl vertan und braucht nun auch keine Angst mehr zu haben. Wicky dazu: «Ich sehe keinen Grund, YB zum Titel zu gratulieren. Das würde Adi Hütter auch nicht wollen. Es geht für uns darum, den FC Basel zu vertreten, das nächste Spiel zu gewinnen – mit der Mentalität, Ehre un dem Stolz, den ich ab der 25. Minute gesehen habe.»

YB-Verteidiger Loris Benito und Captain Steve von Bergen zum Remis gegen Basel und den Weg zum ersten Titel seit 1986. (Video: 20 Minuten)