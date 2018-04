Der Preis für das Wahlversprechen ist hoch

Die bisher erfolgreichste Ära im Schweizer Fussball, die seit 2009 acht Meistertitel, drei Cupsiege und andere Bestmarken brachte, ist am Ostermontag zu Ende gegangen. Nach dem 2:2-Remis gegen die Young Boys, die souverän dem ersten Meistertitel seit 32 Jahren entgegenrasen, muss die FCB-Ausgabe 2017/18 damit leben, diejenige Mannschaft zu sein, die für das Ende einer grossartigen Meisterserie verantwortlich ist.

Und Raphael Wicky muss mit dem Makel leben, der erste Trainer nach Thorsten Fink, Heiko Vogel, Murat Yakin, Paulo Sousa und Urs Fischer zu sein, der mit dem FCB nicht den goldenen Chübel stemmen kann. Denn vor dem letzten Quartal, in dem noch 27 Punkte (für den FCB mit dem FCZ-Spiel weniger noch 30) zu vergeben sind, hat Rotblau schon alles verspielt und kaum mehr Chancen, die Berner abzufangen. Es müsste zumindest mit dem Teufel zugehen.

Seele der Fans gestreichelt, Wahl gewonnen

Der von Präsident Bernhard Burgener und Sportchef Marco Streller enthusiastisch eingeschlagene Weg «Für immer Rot-Blau» hat zwar als Wahlslogan gereicht, um die Fanseele zu streicheln und die Mitglieder zu überzeugen – aber nicht für sportliche Erfolge. Dabei haben die neuen Verantwortlichen stets herausgestrichen, wie wichtig Titel seien. Burgener und seine neue Crew gaben die Meisterschaft («unser Kerngeschäft», «die Pflicht») als Ziel aus.

Es ist schon bedenklich, wie der FCB nach einem starken Herbst resultatmässig einbrach und spielerisch enttäuschte. Daran ändert auch die grossartige Kür, die beste Champions-League-Kampagne der Geschichte mit dem Erreichen der Achtelfinals, nichts. Stellt sich die Frage: War im Vorjahr unter Heusler/Heitz alles so schlecht, dass man zurück zu den Wurzeln musste?

Talente versauern

Das Fördern der jungen Spielergeneration mit Blick auf Wirtschaftlichkeit ist für einen Super-League-Club löblich. Doch es darf kein stumpfes «back to the roots» sein, einfach nur, um mehr Basler Identität auf dem Rasen zu haben. Würde das funktionieren, hätten wohl auch andere ambitionierte Clubs diese Idee übernommen.

In Basel zog man mit Neftali Manzambi und Afimico Pululu zwei Spieler aus der eigenen Nachwuchsproduktion hoch. Manzambi spielte bisher 22 Minuten, Pululu 19. Dominik Schmid, zum Saisonstart ein Vorzeige-Youngster, wurde nach Lausanne ausgeliehen.

Im Winter erinnerte man sich erneut an Burgeners Wahlversprechen. Streller holte mit Fabian Frei und Valentin Stocker zwei frühere Meisterspieler zurück. Frei ist nach harzigem Start wieder angekommen und auf gutem Weg zur WM. Und Stocker? Er gibt Rätsel auf, kann keine Antwort liefern, ob seine Verpflichtung Überzeugung oder vielleicht doch eher ein Freundschaftsdienst war. Auf jeden Fall aber wirbelten die Bundesliga-Rückkehrer die Hierarchie im Team durcheinander. Nun schält sich eine neue Führungsstruktur heraus, aber in der Tabelle ist YB längst davongezogen.

Die Gratwanderung

Das Probejahr, in dem Fehler dazugehören und schneller verziehen werden, ist für Streller und Burgener um. In der nächsten Saison wird dem Sportchef noch kritischer auf die Finger geschaut. Bei der Neubesetzung des Angriffs nach dem Duo Doumbia/Janko hatte Streller kein gutes Händchen; van Wolfswinkel konnte sein Versprechen nicht halten, und bei Ajeti stehen Preis und Leistung in keinem Verhältnis. Wie man eine Offensive richtig bestückt, können sie sich in Basel bei YB abschauen.

Ein Jahr ohne Titel ist nicht weiter schlimm. Das kann der FCB verkraften – und der Liga nur guttun. Aber man muss kein Experte sein, um zu erkennen, wie clever in den letzten Jahren in Bern gearbeitet wurde und YB sich Basel angenähert hat. Auch deshalb ist der Grat schmal.

Der FCB wäre nicht der erste Club in Europa, der die Situation unterschätzt, eine titellose Saison als Ausrutscher abtut und später eines Besseren belehrt wird. Da gibt es das Beispiel Olympique Lyon, französischer Serienmeister von 2002 bis 2008, das nach der Ablösung als Champion nie mehr Meister wurde. Nostalgie tut nicht immer gut.