«Zuerst die Arbeit, dann der YB-Meistersong»

Seit der 7. Runde führt YB nunmehr die Tabelle ununterbrochen an. Und derzeit spricht nichts dafür, dass die Berner nach dem 36. Spieltag nicht auch noch zuoberst stehen werden. Nach dem ungefährdeten 3:1-Sieg gegen Thun ist der Vorsprung der Berner auf Basel auf acht Punkte angewachsen. Und damit steht auch fest, dass der FCB nicht mehr aus eigener Kraft Meister werden kann.

«Was die anderen machen, ist nicht unser Problem», sagt Guillaume Hoarau auf das Titelrennen angesprochen, «wenn Basel seine Spiele verliert, ist das gut für uns.» Der Franzose ist nach dem schwierigen letzten Jahr mit Verletzungen definitiv zurück. Vielleicht sogar stärker als zuvor. Bei zwei Einsätzen nach der Winterpause hat der Stürmer bereits vier Treffer markiert: Eine Doublette gegen Lausanne (4:1) und auch am Sonntag im Kantonsderby gegen ein chancenloses Thun.

Das bärndütsche Interview

«Es ist immer wichtig für einen Stürmer, Tore zu erzielen. Wir haben sehr gut gearbeitet gegen Thun, aber das Wichtigste ist für mich die Mannschaft. In diesem Jahr haben wir eine sehr gute Mannschaft mit einer sehr guten Mentalität», richtet er an seine Mannschaftskollegen ein dickes Lob. Plötzlich dreht sich Hoarau ab und beschwert sich nicht ganz ernst gemeint bei seinem Pressechef über das in «Swiss-Allemand» geführte Gespräch.

«Das ist zu schwierig für mich», sagt er lachend und verdreht die Augen. Von wegen: Seine Deutschkenntnisse sind mehr als ausreichend. Wie er Deutsch gelernt habe, war danach die Frage. «Weil ich zweimal pro Woche einen Deutschkurs besuche. Danke Young Boys, dass ich am Nachmittag jeweils nicht mehr zum Schlafen komme», sagt Hoarau und grinst über das ganze Gesicht. Siege machen halt gute Laune in Bern.

YB-Captain Steve von Bergen warnt vor verfrühter Euphorie. (Video: 20 Minuten)

Es sei sehr wichtig, für die fremdsprachigen Spieler Deutsch zu lernen, «aber Bärn-Dütsch ist sehr, sehr, sehr schwierig», so der Franzose weiter mit dem Sprachen-Geplänkel. Ob er einige Dialektwörter beherrsche, wollte man weiter von ihm wissen. Da winkt Hoarau ab. Keine, die Druckreif seien, deshalb verzichtet er auf eine Kostprobe. Nach dem Exkurs in die Welt des Dialekts ging es sportlich weiter.

YB ist auf Meisterkurs



«Wir glauben an unsere Stärken und wissen, was wir wollen», so Hoarau. Nach einer über 30 Jahre andauernden Titel-Durststrecke in Bern ist die Mannschaft hungrig. «Aber in erster Linie sind wir professionell.» Wenn man diese Leistungen, wie man sie auch gegen Thun gezeigt hat, bis Ende Saison konservieren kann, sei man auf gutem Weg, die Durststrecke endlich zu beenden. «Wir sind auf Kurs.»

Und dann wird es einen Meistersong geben, der von Guillaume Hoarau komponiert wurde? «Ich habe viele Ideen im Kopf, aber das mit der Musik muss noch warten», so Hoarau lachend, «aber wenn ich ein Lied schreiben kann – wieso nicht?!»

Die Thun-Spieler Marvin Spielmann und Dennis Hediger nach der Niederlage in Bern. (Video: 20 Minuten)