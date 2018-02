Neue Zeitrechnung mit Magnin beim FC Zürich

Das Ende kam schneller, als es sich Ludovic Magnin gewünscht hätte. Als er im August 2012 seinen Rücktritt als Fussballprofi bekannt gab, tat er das mit den Worten: «Ich habe fertig.» So wie das Giovanni Trapattoni in seiner Wutrede im März 1998 nach einer Niederlage gegen Schalke getan hatte. Bei Magnin war es keine Brandrede, aber es war auch nicht das erhoffte schöne Ende einer erfolgreichen Laufbahn.

Im Januar 2010 kehrte der Verteidiger in die Schweiz zurück, wechselte zum FCZ, wo er einen Vertrag über dreieinhalb Jahre erhielt. Die Verpflichtung des 62-fachen Internationalen (3 Tore), der 2004 und 2008 mit der Nati eine Europameisterschaft bestritt und 2006 und 2010 auch an einer Weltmeisterschaft teilnahm, war mit viel Hoffnung verbunden. Magnin sollte der neue Führungsspieler werden, die Jungen führen und sie in seinem Schatten gross werden lassen.

Ein Leader wurde er nie. Auch weil der junge Magnin schneller wuchs als ihm lieb war. Der Routinier wurde vom aufstrebenden FCZ-Youngster Ricardo Rodriguez bald einmal auf die Bank verwiesen. Nach einer Verletzung und nach langem Ringen mit sich entschied er nach 15 Profijahren: «Ich habe fertig.» Seither war er als Nachwuchstrainer beim FCZ tätig und steht kurz vor der Uefa-Pro-Lizenz.

Die Zukunft hat am Dienstag begonnen



Beim FCZ fühlt sich Magnin heimisch, obwohl sein Zuhause Echallens im Kanton Waadt ist, wo seine Familie wohnt. Eine «fussballverrückte Familie», wie er immer lachend betont. Sein Vater spielte früher in der ersten Liga und seine Mutter im Frauenteam von Echallens. Von einer Karriere als Fussballer träumte auch Klein-Ludo. Seine Träume gingen aber weit über einen Dorfclub hinaus. Als er einmal seinem Lehrer sagte, dass er Fussballprofi werden wolle, lachte ihn die ganze Klasse aus.

Magnin liess sich nicht abbringen und arbeitete an seinem Traum. Sein Weg führte ihn von Echallens, Lausanne, Yverdon, Lugano nach Bremen und über Stuttgart zum FCZ. 2004 holte er mit Werder Bremen das Double. 2007 gewann Magnin die Meisterschale noch einmal mit dem VfB Stuttgart. Damit ist er bis heute der einzige Schweizer, der in Deutschland mit zwei verschiedenen Vereinen Meister wurde.

Bei seinem Rücktritt 2012 in Zürich schrieb er in einem Communiqué: «Vielleicht darf ich irgendwann in ferner Zukunft dem FCZ als Trainer weiterhelfen.» Die ferne Zukunft begann am Dienstag. Magnin übernimmt von Uli Forte und ist erstmals Cheftrainer einer Profimannschaft.

Kein Künstler, aber Klassenbester



Als Spieler war Magnin kein Künstler und kein Ausnahmetalent. Vielmehr musste sich der Linksverteidiger alles erarbeiten. Fleiss und Ehrgeiz machten ihn aus. Er war aber auch Teamplayer. Gut erinnern sich ehemalige Mannschaftskollegen und auch Journalisten an seinen Humor und seine markigen Sprüche. So arbeitete er auch als Nachwuchstrainer – zielstrebig, fokussiert, fleissig, aber auch mit Spass und der nötigen Menschlichkeit. Sein Auge für junge Talente, vor allem aber auch sein taktisches Verständnis gehören zu seinen Stärken. Im Umfeld der aktuellen Uefa-Pro-Lizenz-Anwärter hört man, dass Magnin als «Klassenbester» gilt.

Man wird sehen, was der vielgelobte Magnin aus der aktuellen Mannschaft herausholen kann. Auf jeden Fall reiht er sich in eine neue Generation von Trainern ein: Mit Magnin bekommt nach Raphael Wicky (FCB), Gerardo Seoane (FCL), Marc Schneider und Maurizio Jacobacci der nächste Trainer, der zuletzt im Nachwuchs tätig war, eine Chance in der Super League.

(ete)