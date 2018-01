«Wir wollen Meister werden»

Fünf Tage vor dem Start in die Rückrunde der Super League präsentiert sich YB mit viel Power und noch mehr Zuversicht. Gut gelaunt geben die Spieler wie Christian Fasnacht, Guillaume Hoarau und Marco Wölfli vor ihrem Auftaktspiel am Samstag gegen St. Gallen Auskunft. Zuerst aber informierte Sportchef Christoph Spycher über einen Neuzugang.

Denn YB reagiert auf den Ausfall von Stammkeeper David von Ballmoos, der sich in der Vorbereitung an der Schulter verletzte. Die Berner holen leihweise bis Ende Saison Alexandre Letellier von Ligue-1-Club Angers SCO als Ersatz für den verletzten Goalie. Der 23-jährige Franzose wurde in der Vorrunde 13-mal eingesetzt und hat dort einen Vertrag bis 2020. Klar ist aber, dass YB mit Ersatzgoalie Marco Wölfli als Nummer 1 in die Rückrunde starten wird.

Wölfli die Nummer 1

Christoph Spycher: «Alle in die Sache involvierten Personen waren einer Meinung: Marco Wölfli hat sich dieses Vertrauen verdient. Er hat in dieser Saison schon Topleistungen gebracht und gezeigt, dass er im Moment X bereit ist. Wir haben das auch schnell kommuniziert, damit er die nötige Sicherheit hat.»

Umso schwieriger machte dieser Fakt die Suche nach einer passenden Nummer 2, so Spycher weiter. «Es war nicht einfach, eine Nummer 2 zu finden, der man nicht von vornherein genug Spielpraxis garantieren konnte», so der YB-Sportchef. Letellier habe man mehrfach beobachtet und sich in diversen Gesprächen einigen können.

Den 1,93 Meter grossen Letellier beschreibt Spycher wie folgt: «Er ist ein moderner Keeper, sehr gross mit Ligue-1-Erfahrung, und vor allen ist er ein Teamplayer, der deshalb sehr gut zu uns passt. Wichtig ist, dass wir einen unglaublichen Geist in der Mannschaft haben und er sich positiv einbringen kann.»

Klare Ziele

Dann formulierte der Sportchef die Ziele der Berner, erstmals im Klartext, und er sprach dabei das in der Vorrunde so verpönte M-Wort aus. «Wenn man von 19 Partien 16 gewonnen hat und von Platz 1 startet, wäre man unglaubwürdig, würden wir sagen, wir wollen Zweiter oder Dritter werden», so Spycher. «Die Mannschaft ist unglaublich zusammengewachsen und ich bin sicher, dass die Jungen noch einen Schritt nach vorne machen werden. Deshalb: Wir wollen auf Platz 1 bleiben und wir wollen Meister werden.»

Natürlich habe der FCB eine unglaubliche Champions-League-Kampagne gespielt und stehe unter den besten 16 Teams in Europa, und die Basler werden auch in der Rückrunde ihre Punkte machen. «Aber», so Spycher, «wir wollen auch noch eine Schippe drauflegen und uns nur auf uns konzentrieren. Wenn wir dann noch besser werden, dann wird es für den FCB sicher nicht einfach.»