Streller und Ajeti retten Hüppi vor Finanzkollaps

Was wäre passiert, wenn es den ausserordentlichen Ertrag von 1,6 Millionen Franken aus dem Ajeti-Transfer nicht gegeben hätte, wurde Christoph Hammer gefragt, der im Verwaltungsrat der Ostschweizer für die Finanzen zuständig ist. «Wir hätten ein paar Tore mehr auf dem Konto» versuchte sich Hammer mit einem Spässchen. Dann aber sagt er: «Das hat eine gewisse Ruhe gebracht.»

Ruhe in die Finanzen. Denn der Grund für die Medienkonferenz war der Bericht einer Wirtschaftsprüfung, die Präsident Matthias Hüppi und seine Crew nach der Vereinsübernahme bei den Finanzprüfern von Pricewaterhouse Coopers in Auftrag gegeben hatte. Strafrechtlich relevantes hat der Sonderbericht nicht ergeben. Aber auch nicht viel Erbauliches. Der FC St. Gallen weist ein strukturelles Defizit von 2,5 Millionen aus.

Kostenexplosion zwischen Juli und Dezember 2017



Der Abschluss des zweiten Halbjahres 2017 wird mit einem Minus von 358 000 Franken geführt. Und damit war klar: Ohne den «Batzen» von Sportchef Marco Streller aus Basel und den 200 000 Franken für Roy Gelmi aus Thun würde das Defizit des Ostschweizer Super Ligisten zwei Millionen Franken übersteigen – in einem halben Jahr notabene.

Fragt sich, wie es innert sechs Monaten zu so einer Kostenexplosion kommen konnte. Die Fakten dazu: Die Lohnsumme der Festangestellten stieg in den Monaten zwischen Juli und Dezember 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent. Die Matcheinnahmen gingen im Herbst um rund 280'000 Franken zurück und im Nachwuchs stiegen die Kosten um weitere 10 Prozent. Plus Altlasten von frühere Mitarbeitern, die noch auf der Lohnliste stehen. Hüppi spricht von «Selbstbedienungstendenzen» und von «Dienstleistungen, die ohne irgendeine Offerte bezahlt wurden. Und vor allem, ohne dass man genau wusste, wofür man bezahlte.»

Viel Lärm um zwei Nachwuchsverträge



Es sind Dinge aufgetaucht, die «inakzeptabel» sind, sagt Hüppi. Und weiter: «Und es gibt Dinge, da dachte ich: Das ist doch nicht möglich.» Laut Hüppi wurden ohne Wissen des damaligen Präsident Stefan Hernandez Verträge erneuert und verlängert. Als Beispiel führt er Verträge von zwei Nachwuchsspielern ins Feld – ohne Namen zu nennen, um die Spieler zu schützen -, die weit besser dotiert sind als die anderer Altersgenossen. Solche Ungleichheiten wolle man nicht mehr akzeptieren. Mit den Spielern und dessen Beratern sei man in Gesprächen, um eine Lösung zu finden. «Es ist klar, dass wir die Verträge zu den aktuellen Bedingungen nicht weiterführen werden.»

Christoph Hammer, Verwaltungsrat beim FC St. Gallen, präsentierte die Halbjahresbilanz der Ostschweizer. (Video: 20 Minuten)

Das kann schwierig werden, denn Vertrag ist Vertrag. Entweder akzeptieren die Spieler einen neuen Kontrakt mit Lohneinbussen oder man löst die Verträge auf. Dass gewisse Dinge am Verwaltungsrat vorbei geregelt werden, soll es unter Hüppi nicht mehr. «Ich will jeden Vertrag sehen», so der FCSG-Präsident dezidiert. Hüppi macht keine Schuldzuweisungen an diesem Nachmittag, aber trotzdem schimmert durch: Das Zeugnis für die alte Führung ist vernichtend.

Ein Reihe von Fehlern



«Es gab eine Vielzahl von fragwürdigen Entscheidungen», sagt auch Hammer, der im Hauptberuf Finanzchef der SBB ist. «Wir mussten das Steuer herumreissen.» Heisst: Der FCSG muss sparen. Zum Beispiel beim Nachwuchs. Das Budget von 4,5 Millionen Franken für die Nachwuchsabteilung Future Champs Ostschweiz (FCO) wird auf 3 Millionen gesenkt. «Wir müssen zwei Stufen zurückfahren«, so Hüppi. Zurückgefahren soll auch bei den Löhnen werden und auch bei allen künftigen Verträgen soll gespart werden. Zudem werde es Synergien zwischen der Event AG und der FCSG AG geben.

Es müsse möglich sein, in der Super League «mit einer schwarzen Null» zu wirtschaften, ist Hammer überzeugt. Das Ziel sei, bis Ende 2018 eine ausgeglichene Rechnung zu präsentieren. Auch ohne Streller und Ajeti.