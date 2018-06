«Eine Mischung aus Xhaka und Behrami wäre ein Traum»

Das Thema, das die letzten Tage die Schweiz dominierte, war der leidenschaftliche Auftritt von Valon Behrami gegen Brasiliens Superstar Neymar an der WM. Natürlich wurde das auch beim Trainingsstart des FCZ am Dienstag aufgenommen, denn die Zürcher haben auf der Position des Sechsers mit Hekuran Kryeziu nachgerüstet. Bekommt der ehemalige Luzerner von Trainer Ludovic Magnin das Spiel Behramis als Lehrvideo vorgesetzt?

«Was das grosse Kämpferherz anbelangt bestimmt. Ich kenne Valon und ich hatte auch die Gelegenheit, mit diesem Spieler in einem Team zu spielen, aber auf Schweizer Niveau heruntergebrochen erwarte ich von Heki noch mehr», sagt Magnin. Der FCZ-Trainer, selber ein Vulkan an der Seitenlinie, kann die Euphorie nach der Parforce-Leistung des Tessiners nachvollziehen. Was erwartet er von Kryeziu?

«Ich möchte auch seine Qualität bei Ballbesitz sehen. Wir haben ihn geholt, weil er diese Ruhe am Ball ausstrahlt und fähig ist, ein Spielmacher vor der Abwehr zu werden.» Heisst: Mehr Granit Xhaka als Valon Behrami? «Am liebsten eine Mischung aus beiden – das wäre natürlich ein Traum», sagt Magnin schmunzelnd.

24 Tage nach dem Cupsieg geht es wieder los



24 Tage nach dem Erfolg im Schweizer Cup gegen YB schwitzten 22 Feldspieler und drei Torhüter bei schönstem Sommerwetter bei ihren Kraftübungen auf dem Kunstrasen mächtig. Neben Andris Vanins und Raphael Dwamena (nach Einsätzen mit ihren jeweiligen Nationalteams noch in den Ferien) fehlten auch Umaru Bangura, Michael Kempter und Yassin Maouche (verletzt oder rekonvaleszent). Der neue französische Linksverteidiger Hakim Guenouche (von Nancy) wird erst in den nächsten Tagen zur Mannschaft stossen. Mit Guillaume Furrer, Bledian Krasniqi, Ilan Sauter sowie Simon Sohm bestreiten auch vier U18-Spieler die Vorbereitung mit der ersten Mannschaft.

«Das Kader wird sich noch verändern», sagt Magnin, zumal das Transferfenster noch nicht einmal offen ist. Man werde aber nur punktuell Verstärkung holen. Eine ist schon da. Nach 14 Jahren beim FCL wechselte Hekuran Kryeziu nicht die Farben, aber den Club. «Das war aber keine Entscheidung gegen den FC Luzern, sondern eine für den FCZ», will der zentrale Defensivspieler festgehalten haben. «Das Einlaufen war schon recht anstrengend», so Kryeziu, «aber wir haben einiges vor in der neuen Saison und deshalb ist das auch gut so.»

Was hat Magnin mit Kryeziu vor?



Und was hat Magnin mit seinem neuen Sechser vor? «Die Frage muss lauten: Was hat er bei uns vor?», sagt der FCZ-Trainer auf den neuen Mann angesprochen. «Es war wichtig, dass wir uns im defensiven zentralen Mittelfeld verstärken, denn ich hatte nicht viele Alternativen auf dieser Position. Er hat Fähigkeiten, die wir in unserer Mannschaft in dieser Art nicht hatten.»

Nach den Kraftübungen durften sich die Spieler in einem Mätschli nach den Ferien wieder einmal am Ball austoben. Lediglich die Routiniers Michael Frey und Alain Nef absolvierten ein separates Programm abseits des Teams. Nach gut zwei Stunden war der erste «Auslauf» beendet und die Mannschaft begab sich zum gemeinsamen Mittagessen, ehe Magnin um 15 Uhr noch einmal trainieren liess. Bevor die Meisterschaft für den FCZ am 22. Juli mit dem Auftakt gegen den FC Thun losgeht, stehen ein einwöchiges Trainingslager und sechs Testspiele auf dem Programm. Und natürlich sind auch die Spiele der Nati in Russland Pflicht – nicht nur für Kryeziu, dem neuen Sechser.









Super League