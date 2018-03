«Auch erfahrenen Spielern haben die Füsse gezittert»

15 Spiele hat Sion-Boss Christian Constantin verpasst. Am Sonntag sass CC in Basel wieder auf der Tribüne - hinter der Ersatzbank der Walliser. Für Trainer Maurizio Jacobacci war es der erste Auftritt mit dem Oberboss im Nacken. Der Sion-Trainer: «Ich bin froh, dass der Präsident wieder ins Stadion gehen kann. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Vereins, aber die Spiele trägt man auf dem Platz aus.» Dennoch hatte CC seinen Auftritt. Am Samstag hat er ein Video mit Szenen vom letzten Sittener Sieg gegen Basel gezeigt. Jacobacci: «Es war emotional und sollte daran erinnern, was man erreichen kann, wenn man alles gibt.»Constantin wurde nach einer Attacke an TV-Experte Rolf Fringer für 14 Monate gesperrt und mit einer Busse von 100 000 Franken belegt. Die Strafe wurde später auf 9 Monate und 30 000 Fr. reduziert und schliesslich vom Internationalen Sportgerichtshof auf 5 Monate gesenkt. (ete)