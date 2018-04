GC verbrennt Personal nach einem Muster

«Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht», heisst es in einem Sprichwort. Risse hatte der GC-Krug in den letzten Wochen genug abbekommen. Grabenkämpfe, Uneinigkeit auf allen Ebenen und Interna, die regelmässig den Weg via Medien in die Öffentlichkeit fanden, beherrschten die Schlagzeilen.

So wirbelte eine Nachricht im Team-Chat, abgeschickt von Milan Vilotic, viel Staub auf. Sätze wie «Lieber Yakin, du hast den Teamspirit zerstört, versuchst mich zu erniedrigen» führten zum Bruch zwischen dem Trainer und dem Abwehrchef. Auch Runar Sigurjonsson, den Yakin im Winter aussortiert hatte, trat nach und warf dem Trainer ein «verdammtes Kinderspiel» vor, das er betreibe. «Der Krug geht so lange ...»

Am Montag hat sich Präsident Stephan Anliker mit Yakin zu einer Aussprache getroffen. Am Dienstagmorgen informierte GC über das Ende der Zusammenarbeit mit dem Trainer – nach lediglich 7 Monaten und 17 Tagen. Das Statement Anlikers im GC-Communiqué: «Wenn es nicht passt, dann ist es für alle Parteien besser, rasch eine Lösung zu finden. Dass wir uns von Murat Yakin trennen, gehört leider auch zum Fussballgeschäft. Da zählen am Ende die Resultate und eine gute Atmosphäre in der Mannschaft.»

Es ist ein unschönes Ende für Yakin, der vor knapp zwei Monaten zum «SL-Trainer des Jahres» gewählt worden ist. Dabei hat die Zusammenarbeit im letzten August mit viel Euphorie begonnen. Yakin hat Fehler gemacht , aber man liess ihn die Fehler auch machen.

Alte Muster, die sich wiederholen



Yakin bastelte sich im Winter eine neue Mannschaft, sortierte sieben Spieler aus, die ihm nicht passten. Vornehmlich Akteure, die Mathias Walther geholt hatte. Jener Sportchef, mit dem Yakin das Heu nicht auf der gleichen Bühne hat, dessen Vertrag trotz anders lautender Versprechungen wenige Tage vor der Verpflichtung des Trainers aus Schaffhausen verlängert wurde. Als Puffer wurde Vizepräsident Roland Klein zwischen Yakin und Walther gestellt, der Yakin machen liess.

Als Yakin und Klein in den Augen des Präsidenten, vor allem aber des Sportchefs und von CEO Manuel Huber, drohten, sich zu verselbstständigen, zogen die GC-Verantwortlichen die Bremse. Sie sollen alles unternommen haben, um den Trainer zu destabilisieren, heisst es aus näherem GC-Umfeld. Ein altes Muster, das sich beim Traditionsclub zu wiederholen scheint.

Erst ködert man Leute mit Versprechungen, die man nicht einhält. Und dann schickt man diese Leute in die Wüste, wenn sie eine gewisse Vormachtstellung einiger Verantwortlichen bedrohen. Das erging Axel Thoma als Sportchef so. Das passierte Michael Skibbe als Trainer. Kim Källström und Vero Salatic hätten zu diesem Thema wohl auch etwas zu sagen.

Eine Reihe von Personal-«Irrtümern»



Der Fall Yakin ist nur einer in einer Reihe von Personal-«Irrtümern» unter der Führung Anlikers. Eine Führung, die hauptsächlich durch einen Zickzackkurs auffällt. Er war es, der Yakin-Vorgänger Carlos Bernegger eingestellt und kurz darauf gefeuert hatte. Er holte Yakin im Alleingang aus Schaffhausen, und seine Idee war es, den Vertrag von Walther zu verlängern. Jetzt ist Yakin weg. Und Mathias Walther Interimstrainer. Ein deutlicheres Zeichen, wer oder welche Gruppe im internen Machtkampf die Oberhand gewonnen hat, braucht es nicht.

Der Krug ist zerbrochen, aber ist damit auch das Problem und die Führungskrise gelöst? Es wird gemunkelt, dass GC-Miteigentümer Heinz Spross, der seit Jahren als Geldgeber die Hoppers finanziell am Leben erhält, seinen Anteil von 30 Prozent bald abstossen wird. Kaufen die anderen Eigentümer Anliker und Peter Stüber die Anteile des Gartenbauunternehmers und die Machtkämpfe nehmen ein Ende? Oder übernimmt Trikotsponsor Reinhard Fromm die Anteile von Spross? Der Verpackungs-Unternehmer hat laut «Blick» schon abgewunken. Er sagt: «Die ganzen Probleme und das jüngste Theater sind keine Werbung für mich.» Auch nicht für GC.

(ete)