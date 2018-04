«Seit Winter herrschte keine Einigkeit im Team»

GC ist auf Trainersuche. Wieder einmal. In der Amtszeit von Stephan Anliker ist es bereist das fünfte Mal, dass der GC-Präsident einen neuen Übungsleiter suchen muss. In den 1520 Tagen seiner Präsidentschaft hat Anliker schon Michael Skibbe (Juli 2013-Januar 2015), Pierluigi Tami (Januar 2015 – März 2017), Carlos Bernegger (März 2017 - August 2017) und nun Murat Yakin bis letzten Dienstag gefeuert. Bis die Hoppers einen neuen Trainer gefunden haben, übernimmt Mathias Walter zusammen mit zwei Assistenten das Team. Der Sportchef, der das Heu mit Murat Yakin gar nicht auf der gleichen Bühne hatte, ist der grösste Profiteur der Trennung.

Der stellte sich zusammen mit CEO Manuel Huber am Freitag erstmals seit der Entlassung Yakins den Medien. In knappen Worten erläuterte Huber wie es zu dem Entscheid gekommen war. «Es gab Entwicklungen in der Mannschaft, die unter anderem auch mit den Personalumstellungen in der Winterpause passiert sind, die das Team nicht verkraftet hat, respektive sich in den Resultaten ausgewirkt haben. Und auch clubpolitische Themen, die vielleicht auch bewusst geschürt wurden von einer Seite, haben dazu geführt, dass wir uns dazu entschlossen haben», sagt Huber.

Erich Vogel und die Schattenorganisation



In erster Linie zielt Huber indirekt auf die internen Machtkämpfe ab und auf Yakins Nähe zu Erich Vogel, der einen wichtigen Part einer Schattenorganisation einnimmt und mal als Einflüsterer akzeptiert und dann wieder verpönt ist. Huber meint dazu: «Wenn Leute, die keine Verantwortung übernehmen wollen, mitreden – dann wird es schwierig.» Die Planung der nächsten Saison, die akute Tabellenlage und die letzten Resultate hätten den Schnitt jetzt nötig gemacht.

Auf die Schuldfrage kommt von Huber lediglich eine Gegenfrage. «Wer ist daran interessiert, den Club zu destabilisieren? Vielleicht muss man sich als Gegenfrage stellen und kommt dann zu einer Antwort», sagt Huber am Freitag. «Und auch die Frage nach dem Zeitpunkt, als die Internas rausgegangen sind...» Es war wohl zu jener Zeit, als Vizepräsident Roland Klein begann mitzureden, seinen Einfluss geltend machte und Walther sukzessive zur Seite drängte.

Keine Einigkeit im Team

Klein war im Verwaltungsrat der Vertreter der Geldgeber Heinz Spross und Peter Stüber, denen zusammen mit Anliker 90 Prozent des Clubs gehören. Klein ist eng verbunden mit Yakin und Vogel, der wiederum seit Jahrzehnten der Vertraute von Spross ist. War das der Zeitpunkt, an dem die Verwaltungsräte um Anliker Klein abgesägt hatten? «Ich nenne keine Namen», sagt Huber am Freitag im Campus.



GC-Sportchef Mathias Walther und CEO Manuel Huber über den Zeitraum, einen neuen Trainer zu finden. (Video: 20 Minuten)

Aber Yakin hätte die Transfers nicht ohne Unterschrift von GC machen können. «Es geht nicht um die Transfers», so Huber, «es geht darum, dass nach der Winterpause keine Einigkeit im Team geherrscht hat, um positive Resultate zu erzielen.» Auf diese Uneinigkeit schloss man auf Grund von diversen Emails von Spielern, so schrieb die NZZ, die sich über Yakin beklagt hätten.

Der Ruf leidet

Das Image des einstigen Nobelclubs hat unter den Machtkämpfen, Intrigen und einem Klima des Misstrauens argen Schaden erlitten. «Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass das Image von GC nicht gelitten hat», so Huber, «ich bin nicht glücklich mit solchen Artikeln in den Medien.»

GC muss sich innert acht Monaten erneut auf Trainersuche machen, denn für Interimstrainer Walther ist klar: «Ich werde sicher nicht längerfristig Trainer sein.» Wie lange die Suche nach dem Mann dauern wird, wollten oder konnten weder Huber noch Walther sagen. Wichtig sei jetzt zu verhindern, dass GC tiefer in den Abstiegskampf gerate. Der Abstand zu Schlusslicht Sion beträgt aktuell 4 Punkte.

Auf eine Nicht-Abstiegsprämie angesprochen, sagt Walther: «Es hat keine. Der Trainerwechsel und die Unruhen gehen aber an keinem spurlos vorbei. Ich muss dafür sorgen, dass die Spieler die Energie zurück bekommen. Es geht darum, die Handbremse zu lösen. Ich werde alles tun, dass GC wieder gewinnt. Politik können andere machen.»