Constantin entlässt Trainer Gabri

Beim FC Sion kommt es zum nächsten Trainerwechsel. Der Spanier Gabri muss nach der 1:3-Niederlage im Startspiel zur Rückrunde gegen die Grasshoppers gehen. Nachfolger ist Maurizio Jacobacci (55), der bisherige Trainer des U21-Teams von Sion in der Promotion League.

Jacobacci war in der Saison 2007/2008 für neun Meisterschaftsspiele schon einmal Trainer des Super-League-Teams der Walliser. In der letzten Saison war er beim Challenge-League-Club Wil tätig. In Wil war der Vertrag von Jacobacci am Ende der laufenden Saison nach elf Spielen nicht erneuert worden. Auf die neue Saison hin wurde Jacobacci von Sions Präsident Christian Constantin als Trainer der U21 von Sion zurückgeholt.

Erfolge in der Deutschschweiz

Seine grössten Erfolge als Trainer feierte Jacobacci bei seinem Engagement beim FC Schaffhausen (2011 bis 2016), den er mittels Durchmarsch von der Ersten Liga in die Promotion und dann in die Challenge League (2013) führte und dort etablierte. Vor seinem Wirken in Schaffhausen hatte Jacobacci schon Kriens in die Challenge League geführt.

Jacobacci ist bei Sion der dritte Trainer in der laufenden Saison nach Paolo Tramezzani und Gabri, der sein Amt am 25. Oktober 2017 angetreten hatte. Das Team sackte vom 7. Platz ans Tabellenende ab und weist nun einen Rückstand von sechs Punkten auf den rettenden 9. Rang auf. In acht Spielen kassierte Sion unter Gabri sechs Niederlagen und 22 Gegentore.

(sda)