Raphael Wicky, hat Basel in Bern die letzte Chance?

Hätte jemand zu Beginn der Saison Raphael Wicky gesagt, dass der Serienmeister am 2. April um die letzte Chance im Titelrennen spielt, hätte er das geglaubt? «Wahrscheinlich nicht», sagt der FCB-Trainer ehrlich, «aber wir haben nach der Winterpause zu viele Punkte verloren und YB ist sehr stabil. Wir müssen uns nichts vormachen, der Abstand zu YB ist recht gross.»

Genau 16 Punkte beträgt die Punktedifferenz. Selbstredend spricht Wicky nicht vom Titel. «Wir fahren nach Bern, um zu gewinnen – auch wenn es auf Kunstrasen nicht einfach ist. Wir wollen den Kunstrasen aber nicht als Alibi nehmen, denn wir haben auch in Thun auf Kunstrasen gewonnen. Es ist einfach ein anderer Fussball.»

Dennoch führt der ungeliebte Kunstrasen immer wieder zu Diskussionen. Zuletzt, als der Schweizerische Fussballverband den Cupfinal zwischen YB und dem FCZ nach Bern vergab. Der Vorteile läge klar bei YB, wetterte FCZ-Präsident Ancillo Canepa. Ähnlich wenig Begeisterung zeigte Ludovic Magnin. «Ein Final auf Kunstrasen ist Wettbewerbsverzerrung! Das ist auch als Zeichen nach aussen schlecht für den Schweizer Fussball», sagte der FCZ-Trainer. Ob Vor- oder Nachteil – schlüssige Zahlen gibt es nicht.

Kleine Zeichen, die man sendet

Fakt ist, dass der FCB in der aktuellen Saison noch kein Spiel auf Berner Plastik gewonnen hat. Einem 0:2 zum Saisonauftakt folgte eine 0:2-Pleite auch im Cup-Halbfinal. Letztmals siegten die Basler am 22. Mai 2016 in Bern. Meister wurde der FCB dennoch. In den Jahren davor und auch danach. Die Bedeutung der Partie sei allen bewusst.

Positiv bewertete Wicky, dass es nicht wie so häufig direkt nach der Länderspielpause weiter geht. «Diesmal habe wir bis Ostermontag ein paar Tage mehr Zeit.» Seine «Freizeit» dank der 10-tägigen Pause hat der Walliser «zum Auftanken» genutzt, hat dabei seine Nationalspieler aber nicht aus den Augen verloren. Er wisse, wer wie viel gespielt habe, ob ein Spieler ein Tor erzielt habe und er sei immer in Kontakt mit seinen Nationalspielern.

«Man schickt ein SMS und wünscht Glück oder gratuliert», so Wicky. «Das sind kleine Zeichen, die man sendet, aber ich finde das wichtig.» Das relevanteste ist für den FCB-Trainer, dass alle gesund zurückgekommen sind.

Balanta fehlt, Van Wolfswinkel fraglich

Davon konnte er am Freitag berichten, da alle vollzählig zum Training erschienen waren. Nicht dabei waren zwei Spieler, die nicht mit ihren Auswahlen unterwegs waren. Zum Beispiel Eder Balanta, der sich seit Wochen mit muskulären Problemen in der Wade herumschlägt. Der 25-jährige Kolumbianer fehlt nunmehr seit über 40 Tagen, obwohl zuerst die Rede von 2 bis 3 Wochen war. Immerhin soll er bald wieder mit Jogging beginnen können. Die letzten 2 Tage hat auch Ricky van Wolfswinkel (Stirnhöhlen-Entzündung) nicht trainiert. Sein Einsatz in Bern ist noch fraglich. «Mit ihm schauen wir am Samstag, ob es geht», sagt Wicky.

Am Ostersonntag macht sich der FCB dann auf in die Hauptstadt. Zum Spiel der letzten Chance. In der Spielvorbereitung auf den kapitalen Match sprach Wicky nicht über den Titelkampf. «Ich nehme nicht die Tabelle als Spielvorbereitung», so der Walliser. «Jeder Spieler kennt sie, aber über einen Tabellenrang können wir erst reden, wenn wir beginnen zu gewinnen. Aber ich glaube an eine Serie.»