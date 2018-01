Ex-Nationalspieler, die neuen Architekten der Liga

Sie sind zusammengezählt 208-mal für die Schweizer Nati aufgelaufen. Sie haben mit ihren Vereinen in zahlreichen Partien im In- und Ausland wertvolle Erfahrungen gesammelt und Erfolge gefeiert. Bei sechs Super-League-Clubs amten sie heute als Sportchef, Leiter Sport, Sportdirektor oder -koordinator und lassen ihr Fachwissen in den Sport zurückfliessen. Das sind die Architekten, die einst Natispieler waren.

Andres Gerber (Thun, 4 Länderspiele)

Seit 2009 ist der heute 44-Jährige beim FC Thun. Die Berner Oberländer haben im Schatten der Grossen allen Widerständen getrotzt und sich in der Liga etabliert. Daran hat der Vorreiter für die jungen Sportchefs einen grossen Anteil. Er bringt seine Fachkompetenz als ehemaliger Mittelfeldspieler (YB, Lausanne, GC, Thun) ein und führt mit einer kollegialen, aber geradlinigen Art.

Trotz vieler Abwerbungsversuche ist Gerber den Thunern bis heute treu geblieben. Sein Leistungsausweis seit dem Wiederaufstieg: 3-mal Rang 5, 3-mal 6., einmal 4. und zuletzt Platz 8.

Fazit: Gerber macht auch mit kleinem Budget einen tollen Job. Spannend zu wissen wäre, ob er sich bei einem grösseren Club behaupten könnte.

Thomas Bickel (FCZ, 52 Länderspiele)

Nach dem Abstieg krempelte der FCZ seine sportliche Leitung um und gab Thomas Bickel eine neue Aufgabe. Der ehemalige Natispieler, Gastronom, Chefscout und Talentmanager wurde im Juni 2016 von Präsident Ancillo Canepa zum Sportchef oder Leiter Sport, wie es offiziell beim FCZ heisst, befördert. Seit Bickel seinen Job angetreten hat, ist es bei den Zürchern ruhiger geworden.

Ruhe ist in diesem Fall ein gutes Zeichen. Auch betreffend der Kaderplanung. Die Transfers von Bickel (zum Beispiel Frey, Pa Modou, Palsson, Thelander) haben zwar noch Luft nach oben, wie die Endphase der Vorrunde zeigte, aber es war auch kein Flop dabei. Aussortiert hat er dennoch: Voser und Cavusevic mussten gehen. Koné wechselte freiwillig zu Dresden.

Fazit: Den Taucher in die Challenge League hat Bickel zusammen mit seiner Sportkommission und Boss Canepa genutzt, um beim FCZ aufzuräumen. Das war bitter nötig. Die nächste Herausforderung wartet aber schon auf Bickel: Das Kader braucht eine Verjüngungskur und Typen.

Christoph Spycher (YB, 47 Länderspiele)

Sein Ziel war es, YB von seiner Zickzack-Strategie der letzten Jahre abzubringen. Seit September 2016 führt der 39-Jährige nunmehr die sportlichen Geschicke und ist auf Kurs. Er hat die Mannschaft verjüngt, Assalé, Nuhu, Lotomba, Mbabu sind Trouvaillen, die schon Begehrlichkeiten wecken.

Dass YB diese Spieler trotz lukrativer Angebote (zum Beispiel Nuhu für geschätzte 10 Millionen zu Spartak Moskau) über den Winter halten konnte, ist auch ein Verdienst von Spycher. Er führt YB, wie er einst als Verteidiger auftrat: seriös, bodenständig und realistisch.

Fazit: «Wuschu», wie man Spycher als Spieler kannte, macht einen hervorragenden Job. Der Zickzack-Kurs der Vergangenheit ist vorbei. Spycher hat in seiner unaufgeregten Art neue Strukturen geschaffen, ein starkes Kader zusammengestellt und Kontinuität in den Club gebracht.

Das sagt Christoph Spycher über seine bisherige Amtszeit als YB-Sportchef. (Video: 20 Minuten)

Remo Meyer (FC Luzern, 5 Länderspiele)

In Luzern startete er seine Karriere (Luzern, Lausanne, 1860 München, RB Salzburg). Seit Juni 2017 ist er zurück in der Zentralschweiz – als Sportchef. Es ist kein einfaches Umfeld, das der ehemalige Innenverteidiger gewählt hat. Seit Jahren herrscht im Club Chaos. Alle verfolgen Eigeninteressen, wollen mitreden. Die Wörter Kompetenzen und Luzerner Sportchefs passten selten zusammen. «Es braucht viel Leidenschaft, der Job ist zeitintensiv und komplex», sagt Meyer. Was er nicht sagt: Sie ist in Luzern auch undankbar.

Fazit: Meyers sportliche Halbjahresbilanz ist, wenn man den letzten Tabellenplatz als Kriterium nimmt, schwach. Sein grösstes Verdienst ist, dass er in diesem hochexplosiven Umfeld des Clubs die Ruhe bewahrt.

Marco Streller (FCB, 37 Länderspiele)

Die Zweifel waren da, als Streller im Sommer Georg Heitz ablöste. Und die Fussstapfen riesig. Er würde Fehler machen, gab er zu. Viele sind ihm nicht unterlaufen – wenn überhaupt. Die Trainerwahl von Raphael Wicky brauchte Mut und hat sich als richtig herausgestellt.

Und Streller gab dem Kader den versprochenen, frischen rotblauen Anstrich. Auf die Verpflichtung von Albian Ajeti folgten im Winter Fabian Frei und Valentin Stocker. Sein Königstransfer Ricky van Wolfswinkel (trotz Verletzung) kam rasch beim Meister an, und mit dem Verkauf von Manuel Akanji und Renato Steffen stimmt auch die Kasse.

Fazit: Die Zweifel in Basel sind weg. Streller ist mit seinem FCB auf Kurs.

Alain Sutter (St. Gallen, 63 Länderspiele)

Als Spieler war Sutter ein Individualist. Nach seiner Aktivzeit schrieb er Bücher und arbeitete als TV-Experte an der Seite von Matthias Hüppi, der nun Präsident ist. Sutter will Emotionen und Euphorie in der Ostschweiz wecken und das Image nach monatelangen Machtkämpfen verbessern. Sutter legt Wert auf Sozialkompetenz und einen guten Austausch untereinander. Auf dem Transfermarkt musste sich der 50-Jährige noch nicht beweisen. Dafür reichten weder Zeit noch Geld.

Fazit: Die grossen Herausforderungen stehen Sutter noch bevor. Die erste Bewährungsprobe wird sein: Macht der FCSG mit Trainer Giorgio Contini weiter? Und wie, nachdem man seine Assistenten schon rasiert hat?