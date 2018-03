«Ich habe Rum in meinem Blut»

Wahrscheinlich könnten rundherum die Tribünen inklusive ihren Dächern einstürzen. Guillaume Hoarau würde nicht einmal Husten, wenn ihn die Staublawine eindeckt. Es ist beeindruckend wie unaufgeregt der 34-jährige Angreifer auftritt, wie abgeklärt er seine Tore erzielt und vor allem wie eiskalt er vom Elfmeterpunkt aus trifft. Total 39 Penaltys hat er bisher in seiner Karriere verwandelt und lediglich vier verschossen. 18 Elfmeter in Serie waren es in der Super League, bevor er sich in der 67. Minute aufmachte, gegen den FCZ Nummer 19 zu versenken und traf.

Seit dem 30. November 2014 (4:2 gegen St. Gallen) hat der baumlange YB-Stürmer in der Liga keinen Elfmeter mehr verschossen. Kein anderer ist oder war vom Punkt aus besser. Der zweitsicherste Serien-Penaltyschütze ist bzw. war der inzwischen beim FCB in Rente gegangene Captain Matias Delgado (16 verwandelte Elfmeter), gefolgt von Daniel Majstorovic (FCB, 14) und Stéphane Chapuisat (YB, 13).

Eindrückliche Coolness



Und er hätte diese Serie sogar noch ausbauen können. Aber «Air France» setzte Penalty Nummer 20 an den Pfosten. «Ah sch...», sagt Hoarau, als er von 20 Minuten auf seine Super-Serie angesprochen wird. «Keine schlechte Serie, oder?» Dann lacht er herzhaft und in seinen Augen blitzt der Schalk auf: «50-Prozent verwandelt ist auch nicht schlecht.» Der kleine Fauxpas verhagelt «Air France» definitiv nicht die Laune.

Loris Benito zahlt 5 Franken ins Phrasen-Kässeli. (Video: 20 Minuten)

Er muss Eiswürfel im Blut haben, denn Nerven zeigte er bei den beiden Versuchen nicht. «Keine Eiswürfel – Rum von meiner Insel. Ich bin mit Rum in meinem Blut geboren», sagt der 34-Jährige gutgelaunt. Mit «seiner Insel» meint Hoarau La Réunion im Indischen Ozean, die politisch zu Frankreich und zur Europäischen Union gehört und wo er am 5. März 1984 geboren wurde. Es ist eindrücklich, mit welcher Coolness der Franzose spielt. Bei einer Verkehrskontrolle sollte er sich aber gut überlegen, ob er einem Alkohol-Test zustimmt. Natürlich ist auch das nicht ernst gemeint.

Auf diese Coolness angesprochen sagt er dann wieder ernst: «Das ist einfach mein Naturell. Wir haben mit Marco Wölfli oder Steve von Bergen explosive Charakter im Team. Ich bin ein bisschen ruhiger. Aber man braucht beides. Wir haben ein fantastisches Team in diesem Jahr. Wichtig sind nur die drei Punkte», sagt Hoarau. Und die hatte YB mit einem 2:1-Sieg im Sack. Daran änderte auch der verschossene Penalty nichts mehr. Es war bereits der 8. Sieg en suite des Leaders in der Liga.

FCB unter Zugzwang



Alkoholisches war auch an der Medienkonferenz ein Thema. Zum Beispiel bei der Frage an Adi Hütter, ob YB den Meister-Champagner schon kaltgestellt habe? Die Antwort des YB-Trainers: «Wir haben noch zehn Spiele vor uns und uns wird nichts geschenkt. Auch der FCZ hätte einen Punkt verdient. Aber ich freue mich über die drei Punkte und so ist am Sonntag der FC Basel unter Zugzwang.»

Das sagen FCZ-Protagonisten zur 1:2-Niederlage gegen YB. (Video: 20 Minuten)