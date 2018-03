Neuchâtel Xamax wie auf Xanax

Das Medikament Xanax enthält den Wirkstoff Alprazolam, das laut dem Pharmahersteller «innert Minuten Angstzustände und depressive Verstimmungen zu lösen vermag». Xanax soll angstlösend, entspannend und beruhigend wirken.

So ähnlich müssen sich die Spieler von Neuchâtel Xamax am Montagabend in der zweiten Halbzeit der Challenge-League-Partie in Winterthur gefühlt haben. Die Neuenburger lagen ab der 57. Minute 1:4 zurück. Da löste sich der Knoten plötzlich, Xamax erhob sich aus der Depression und begab sich in eine positive Stimmung. Anders ausgedrückt: Der Leader der Challenge League machte innerhalb von zehn Minuten aus einem 1:4 ein 4:4 (siehe Video oben).

⌛️Fin du match⌛️ sur le score de 4-4 face au FC Winterthur.

Buts:

⚽️ 40' & 62' Nuzzolo

⚽️ 66' Doudin

⚽️ 72' Tréand#WINXAM 4-4 pic.twitter.com/muPHvLMiJ0 — Neuchâtel Xamax FCS (@XamaxFCS) 5. März 2018

Nuzzolo macht den Unterschied

Die Neuenburger führen die Challenge League mit 55 Punkten deutlich an und haben mit 54 Toren weitaus am meisten Treffer erzielt. Dass Xamax nichts unversucht liess, auch gegen Winterthur noch ein fünftes Goal nachzulegen, verdeutlicht die Statistik: Ganze 32-mal schossen die Neuenburger aufs Tor von Winterthur-Goalie Matthias Minder.

32! Wahnsinn! Xamax schoss beim 4:4 gegen Winterthur nicht weniger als 32 Mal aufs Tor! #WINXAM pic.twitter.com/2oNUZkHvZM — Retro Xamax (@RetroXamax) 5. März 2018

Topskorer in Reihen des dreifachen Schweizer Meisters ist Stürmer/Mittelfeldspieler Raphaël Nuzzolo. Der 34-Jährige hat in dieser Saison bereits 19-mal eingenetzt; er führt damit auch die Torschützenliste der Liga deutlich an. Das alles bedeutet Nuzzolo aber nichts: «Natürlich ist es wichtig für einen Offensivspieler, auch Tore zu schiessen, aber Fussball ist ein Teamsport. Nicht nur die Tore zählen, nicht nur die Torschützen sind entscheidend. Was zählt, ist zu gewinnen und nicht zu fragen: ‹Wer hat was gemacht?›. Es zählt das Kollektiv.»

Der Vertrag des gebürtigen Bielers läuft im Sommer aus. Argumente besitzt er genügend, um einen weiteren Kontrakt zu erhalten und noch einmal Super-League-Luft schnuppern zu können. Das tat er bereits mit Xamax und YB, das ist aber beides länger her.

Zweites Comeback innerhalb eines Monats

Einem ersten Aufstieg seit dem Konkurs 2012 und dem damit verbundenen Neubeginn in der 2. Liga interregional steht nicht mehr viel im Weg. Seit dem 12. Spieltag stehen die Neuenburger ununterbrochen an der Spitze der Challenge League, verloren hat Xamax in der Liga nur zwei Spiele. Bei noch 13 ausstehenden Partien und mit nach Verlustpunkten neun Zählern Vorsprung scheint der Aufstieg nur noch Formsache.

Speziell wenn die Neuenburger regelmässig imstande sind, solche bereits verloren scheinende Partien wie in Winterthur noch zu retten. Das gelang dem Team von Trainer Michel Decastel bereits zum zweiten Mal in dieser Saison. Anfang Februar lag Xamax in Vaduz zur Pause 0:3 zurück. Dank Toren in der 64., 89. und 95. (!) Minute rettete der Leader in extremis aber noch einen Punkt (siehe Video unten).



Xamax gelang bereits in Vaduz ein sensationelles Comeback: vom 0:3 zum 3:3. (Video: Youtube/Neuchâtel Xamax FCS)