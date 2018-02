«Sind nicht so eingespielt, wie wir es uns wünschen»

Die Freude, nach dreieinhalb wieder im St.-Jakob-Park aufzulaufen, hielt beim Hertha-Rückkehrer nicht lange an. Warum der Rückrundenstart missriet, sagt Valentin Stocker im Interview nach dem 0:1 am Sonntag gegen die Tessiner.

Valentin Stocker, so haben Sie sich Ihre Rückkehr kaum vorgestellt. Wie enttäuschend ist die Niederlage zum Rückrundenstart?

Wir sind sehr enttäuscht. Wir haben relativ früh naiv ein Gegentor erhalten und sind dann eigentlich das ganze Spiel diesem Rückstand nachgelaufen. Wir hatten trotz allem unsere Chancen, aber das Tor hat gefehlt.

Lugano spielte überraschend selbstbewusst und konnte sich immer gut lösen. War das zusätzlich ein Problem für den FCB?

Sie waren sehr ruhig, aber ich denke, dass uns eher die zweiten Bälle vor ein Problem gestellt haben. Denn immer und überall, wo der Ball hinfiel, hatte ich das Gefühl, dass sie einer mehr waren als wir. Das müssen wir uns sicher noch einmal ansehen. Nichtsdestotrotz konnten wir über 90 Minuten auch Druck aufbauen, aber der Ausgleich hat gefehlt. Ich glaube, wenn wir das 1:1 erzielt hätten, wäre das 2:1 auch irgendwie noch gefallen.

Liegt es am Umbau im Winter, dass die Automatismen noch nicht greifen?

Es hat im Winter Änderungen gegeben, und wir sind noch nicht so eingespielt, wie wir uns das wünschen und wie es vor der Winterpause war.

Wie beurteilen Sie Ihre persönliche Leistung?

Ich habe mich sehr gut gefühlt und war sehr glücklich, in Basel einlaufen zu können. Ab der sechsten Minute hat sich aber die Stimmung ein wenig geändert. Ich habe versucht, Chancen zu kreieren. Teilweise ist mir das gut gelungen und ich konnte auch zwei, drei Bälle nach vorne spielen, die gut waren. Ich glaube, nach dieser Zeit der Verletzung, Operation und den wenigen Einsätzen in Berlin ist es logisch, dass noch Luft nach oben da ist.

Was lösen die nunmehr fünf Punkte Rückstand auf YB in Ihnen aus?

Das ist sicher enttäuschend, aber wir lagen auch vor dem Spiel gegen Lugano hinter YB zurück. Deshalb bringt es nicht viel, nach links oder rechts zu schauen. Man hat heute gesehen, dass wir in erster Linie auf uns schauen und unsere Leistung auf den Platz bringen müssen. Auf die Tabelle kann man an den letzten Spieltagen schauen, jetzt bringt es nicht viel.

(ete)