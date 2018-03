Nach eingehender Analyse seien der Verwaltungsrat und CEO Marcel Kälin übereingekommen, sich im gegenseitigen Einverständnis per sofort zu trennen, teilte der FCL am Mittwoch mit. Es ist wohl die branchenübliche Mitteilung, die nur einen Teil der Wahrheit darstellt. Kaum einer zweifelt in der Zentralschweiz daran, dass beim Rücktritt nachgeholfen wurde.

Kälin war stets umstritten. Seit seinem Antritt als CEO im Oktober 2016 herrschte permanent Unruhe auf der Geschäftsstelle. Mehr als ein Dutzend teils langjährige und loyale Mitarbeiter haben in den letzten 18 Monaten entnervt den Bettel hingeworfen. Viele monierten das schlechte Arbeitsklima. Auch Trainer Markus Babbel hielt Anfang Jahr nicht mit scharfer Kritik zurück – und wurde durch Gerardo Seoane ersetzt.

Im Januar Rückendeckung, im März ist er weg

Die Vereinsführung, namentlich Präsident Philipp Studhalter, gaben Kälin damals Rückendeckung. Er sagte im Januar: «Die Stimmung auf der Geschäftsstelle ist nicht perfekt», aber wegen Kälin seien nicht zwölf Mitarbeiter gegangen. Am Mittwoch sagte er nun: «Die Situation hat sich zugespitzt, der Zeitpunkt der Trennung ist richtig.»

Auf eine ausführliche Begründung verzichtete Studhalter. Zum Einfluss von Hauptinvestor Bernhard Alpstaeg meinte er noch: «Man weiss, dass Bernhard Alpstaeg nicht nur viel Geld investiert, sondern auch viel Herzblut. Der Entscheid ist im gesamten Verwaltungsrat getroffen worden.» Das mag sein, aber dass Kälins fehlende Akzeptanz und Zweifel an seinen Fähigkeiten dem Hauptgeldgeber nicht passten, war kaum hilfreich.

Am Modell mit einem CEO hält der FCL weiter fest. «Wir wollen dem Club Profil geben», sagt Studhalter. Und deshalb wird auch das Anforderungsprofil für einen neuen Mann geschärft. Namen gebe es noch keine, Zeitdruck ebenso wenig. Die Stelle werde ausgeschrieben und man könne sich bewerben.

Dennoch kursieren schon Namen möglicher Kälin-Nachfolger. Zum Beispiel jene von Daniel Böbner, bisheriger Leiter Stadion- und Spielbetrieb, und Urs Dickerhof, ehemaliger Emmener Gemeinderat, Unternehmer und Präsident des Innerschweizer Fussballverbands.

Die Medienkonferenz mit FCL-Präsident Philipp Studhalter in der Swissporarena. (Video: 20 Minuten)