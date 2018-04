Mit viel Pomp und Tralala stellte GC im letzten August Murat Yakin als neuen Trainer und Nachfolger von Carlos Bernegger vor. Im eigens gemieteten Saal im schicken Hotel Renaissance vor den Toren Zürichs präsentierte CEO Manuel Huber den prominenten Trainer «als absoluten Wunschkandidaten».

Knapp acht Monate später entlässt GC Yakin und verzichtet auf die branchenübliche Medienkonferenz. Präsident Stephan Anliker verabschiedetet Murat Yakin in einem Communiqué mit drei knappen Sätzen: «Wenn es nicht passt, dann ist es für alle Parteien besser, rasch eine Lösung zu finden. Dass wir uns von Murat Yakin trennen, gehört leider auch zum Fussballgeschäft. Da zählen am Ende die Resultate und eine gute Atmosphäre in der Mannschaft».

20 Minuten hat bei den Grasshoppers nachgefragt und von der Clubleitung schriftlich Antwort bekommen.

Was hat letztendlich den Ausschlag gegeben, sich von Murat Yakin zu trennen?

Die Clubleitung: Es ist eine Kumulation von verschiedenen Gründen. Die aktuelle Situation in sportlicher und in atmosphärischer Hinsicht führte zum Entscheid, sich von Murat Yakin zu trennen. Sportlich ist GC dort, wo es nicht sein will. Die Situation in der Meisterschaft ist kritisch. Atmosphärisch wurde in den letzten Wochen viel über den Trainer geschrieben, wir möchten das nicht weiter kommentieren. Am Ende mussten wir feststellen, dass Trainer und Club einfach nicht mehr zusammengepasst haben.



Wurde Yakin dem Club zu eigenständig?

Bei GC muss ein Trainer auch ein Teamplayer sein; ist er das nicht, dann kann es zu Schwierigkeiten führen. Wir erwarten vom Personal neben guten Leistungen, auch die klare Loyalität gegenüber dem Club, seiner Führung und den Organen; beides war nicht erfüllt.



Die Resultate haben zuletzt nicht für Yakin gesprochen, aber aus einem VW macht man nicht innert 7 Monaten einen Ferrari.

Die Leistungen der Mannschaft in der Rückrunde waren leider ungenügend. GC muss aufgrund des Ranglistenplatzes aufpassen, nicht in den direkten Abstiegskampf zu geraten. Zudem steht man wieder vor Beginn einer Transfer-Periode, da muss man sich überlegen, ob man so weitermachen will oder nicht. Eine Entscheidung drängte sich deshalb auf.



Was muss der neue Mann mitbringen, muss er anders funktionieren als Murat Yakin?

Wir werden dies so schnell wie möglich bekannt geben. Die Gespräche beginnen erst jetzt; Namen können wir noch keine nennen. Bis dahin bitten wir um Geduld.







(ete)