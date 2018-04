Die Abwärtstendenz in der Ära Yakin hält an. 21 Spiele (7 Siege, 5 Remis, 9 Niederlagen) hat GC unter Yakin absolviert. Während die Hoppers in den Partien 1-9 noch 18 Punkte gewonnen haben, sind es in den Spielen 10 bis 21 nur noch 8 Zähler. Die 0:2-Niederlage gegen Thun ist bereits die dritte in Folge. Yakin hat in seiner Trainerkarriere eine nicht annähernd ähnliche Phase der Erfolglosigkeit erlebt.

«Ich bin seit 12 Jahren Trainer, aber in so einer Situation war ich noch nie», sagt der ehemalige 49-fache Internationale und 2-fache «SL-Trainer des Jahres» (2013 und 2017), der seine Trainerkarriere 2006 beim Challenge Ligisten Concordia Basel startete. «Wir haben gewusst, dass es kein einfaches Jahr wird», so der GC-Trainer. Es ist eine Untertreibung, auch wenn er nach der Niederlage gegen die Berner Oberländer sagt: «Abgerechnet wird am Schluss.»

Punkte liefern statt «umeeiere»



Punkte liefern statt «umeeiere. Abstiegszone verlah», fordert die GC-Kurve am Samstagabend vor dem Anpfiff gegen Thun. Nach einer Woche mit Machtkämpfen in der Führungsetage, einer Maulwurf-Aktion im Team-Chat und der Suspendierung von Verteidiger Milan Vilotic sollte der Sport in den Vordergrund rücken. Im Raum stand auch die Frage, welche Auswirkungen die Unruhe in der Führungsetage im 6-Punkte-Spiel gegen den Zweitletzten der Tabelle auf die Mannschaft hat?

«Der Fall ist abgehakt», sagt Yakin. «Die Spieler können solche Dinge wegstecken. Man hat gesehen, dass sie Fussball spielen können und wollen, aber es braucht auch die nötige Verantwortung und Entschlossenheit Tore zu schiessen. Tore, die Auftrieb geben. Aber momentan haben wir das Wettkampfglück nicht auf unserer Seite.» Die beste Möglichkeit eröffnete sich noch Rifet Kapic (2.) auf Vorlage von Jeffren. Der Bosnier scheiterte aber am glänzenden parierenden Thun-Keeper Guillaume Faivre.

«Wir müssen den Karren aus dem Dreck ziehen», sagt GC-Goalie Heinz Lindner. (Video: 20 Minuten)

Thun drei Punkte geschenkt





Deshalb bleibt es beim frommen Wunsch der Fans. Nicht nur, weil «Fromm» als Hauptsponsor auf den GC-Leibchen steht. Die Hoppers geben ein zu Beginn gutes Spiel gar leichtfertig aus den Händen, verlieren gegen die Berner Oberländer 0:2 und GC «verlaht» die Abstiegszone nicht. Im Gegenteil: Der Vorsprung auf Schlusslicht Sion schmilzt mit dem letzten Schnee und beträgt nur noch sechs Punkte.

«Die Mannschaft war bemüht, aber durch zwei Eigenfehler haben wir Thun drei Punkte geschenkt», sagt GC-Trainer Murat Yakin, der nur deshalb auf der Trainerbank coachen durfte, weil der Rekurs gegen die drei Spielsperren (Schiedsrichterbeleidigung am 3. März beim 0:0 gegen Lausanne) aufschiebende Wirkung hat. Auffallend neben der Anfälligkeit auf individuelle Aussetzer in der Defensive ist vor allem die angesprochene Abschlussschwäche.

«Wir müssen extrem viel für unsere Torchancen arbeiten, sind engagiert und bemüht, aber die Tore fallen einfach nicht», sagt der GC-Trainer, «irgendwann brauchen wir die Punkte, das ist uns auch bewusst.»

Wir waren bisher cool und bleiben auch jetzt cool», sagt Thun-Trainer Marc Schneider. (Video: 20 Minuten)