Bärtschis Team unterliegt nach Aufholjagd

Trotz Aufholjagd stand für Vancouver am Ende eine 5:6-Niederlage nach Verlängerung vor Heimpublikum gegen die New York Rangers zu Buche. Die Canucks hatten gegen den Letzten der Metropolitan Divisionnach zwölfeinhalb Minuten mit 0:3 im Hintertreffen gelegen, später noch einmal mit 3:4 und 4:5. 46 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit rettete Brock Boeser mit seinem 29. Saisontor die Kanadier in die Verlängerung. In dieser sorgte jedoch John Gilmour für die Entscheidung zugunsten der Rangers.

RYAN SPOONER FEEDS A GORGEOUS DISH TO JOHN GILMOUR WHO BURIES A BEAUTIFUL TOP-SHELF WRISTER! RANGERS WIN IN OVERTIME! pic.twitter.com/zMXVemdOTD– NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 1. März 2018

Der Berner Sven Bärtschi blieb während seinen rund 14 Minuten Einsatzzeit ohne Skorerpunkt, beendete die Partie jedoch mit einer Plus-1-Bilanz.

(fal/sda)