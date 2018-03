Die 15 Minuten Ruhm des Notgoalies

5 Minuten und 59 Sekunden waren beim NHL-Spiel der Chicago Blackhawks gegen die Winnipeg Jets noch zu spielen, als das Unerwartete geschah: Chicagos Goalie Collin Delia wurde von Krämpfen geplagt, er konnte nicht mehr weiterspielen.

Also wurde Scott Foster eingewechselt. Der Goalie für einen Tag.

Foster ist 36 und eigentlich kein Eishockeyspieler mehr. In seiner Jugend wurde er hin und wieder im US-Universitätshockey eingesetzt, Ambitionen auf eine Profikarriere hegte er keine, 2006 trat er zurück.

Heute ist er Buchhalter, arbeitet in Chicago, spielt dort gelegentlich Plauschhockey und besucht dann und wann die Heimspiele der Blackhawks. Und nun, 12 Jahre nach seinem Rücktritt, gab er sein NHL-Debüt.

Wie ist das möglich?

Wenn die Nummer 5 spielt: Die Goalie-Sorgen Chicagos



Zunächst muss man die Goalie-Situation der Blackhawks kennen. Corey Crawford, zweifacher NHL-Champion und die klare Nummer 1, fällt schon länger aus, kämpft wie vor mehreren Jahren der Schweizer Jonas Hiller in Anaheim mit Schwindelanfällen und bangt gar um seine Karriere.

Anton Forsberg ist die Nummer 2 und war im Spiel gegen Winnipeg als Starter vorgesehen – doch dann verletzte sich der Schwede beim Aufwärmen.

Die Nummern 3 und 4, Jean-François Bérubé und Jeff Glass, waren mit dem AHL-Farmteam Rockford an einem Auswärtsspiel im 1400 Kilometer entfernten Winnipeg unterwegs und somit kurzfristig nicht verfügbar.

Delia schliesslich ist die Nummer 5, spielte in dieser Saison auch schon in der drittklassigen ECHL und wäre gegen Winnipeg Ersatzgoalie gewesen. Dann kam er wegen Forsbergs Verletzung zum Einsatz, bis die Krämpfe kamen – nun schlug die Stunde Fosters.

«Zieh den Helm an!»



Foster ist in der Organisation der Blackhawks kein Unbekannter, er weilte in dieser Saison bereits 15 Mal als theoretischer Notgoalie im Stadion auf der Tribüne. Diese braucht es, damit ein Team in jedem Fall reglementskonform mit 2 Goalies in ein Spiel starten kann.

Am Donnerstag erfuhr Foster nach Forsbergs Verletzung, dass er erstmals als Ersatzgoalie auf die Bank dürfe. «Ich sass gerade im Büro am Computer, als der Anruf kam», erzählte Foster danach. Als er dann gar ins Spiel eingreifen durfte, habe er von den Coaches nur eine Anweisung erhalten: «Zieh den Helm an!»

Brent Seabrook die Show gestohlen



Als Foster in der 46. Minute eingewechselt wurde, führte sein Team 6:2 – es blieb dabei, weil er alle sieben Schüsse hielt. Bei jeder Parade feierten ihn die Blackhawks-Fans lautstark. Den Höhepunkt erreichte die Stimmung, als es Foster sogar gelang, Jets-Star Paul Stastny um ein fast sicheres Tor zu berauben.

Scott Fosters Parade gegen Paul Stastny:



Nach dem Spiel war Foster Thema Nummer 1, sowohl bei Trainern, Mitspielern und Medien. Den besten Spruch gab es von Chicagos Verteidiger Brent Seabrook, der vor dem Spiel noch für sein 1000. NHL-Spiel geehrt worden war: «Das war eigentlich meine Nacht! Und dann kommt Scottie und klaut mir mein Rampenlicht ...»