Die Lausanner melden sich zurück

Auch Lausanne will den Strichkampf bis zuletzt spannend halten. Die Waadtländer liegen nach dem 5:3-Heimsieg über Meister Bern als Zehnter nur noch vier Punkte hinter dem Achten Genf-Servette zurück. Der LHC gab in den letzten beiden Runden ein starkes Lebenszeichen ab. Aus den beiden Partien gegen Leader Bern resultierten vier Punkte (3:4 n.V. und 5:3). Nicht die Stars führten Lausanne am Dienstagabend zum Sieg. Florian Conz (1:1/2. Saisontor), Etienne Froidevaux (2:1/9. Saisontor), Benjamin Antonietti (3:2/3. Saisontor) und Philippe Schelling (4:3/2. Saisontor) erzielten die wichtigsten Treffer. Schelling gelang das Siegtor zweieinhalb Minuten vor Schluss im ersten Einsatz nach fünf abgesessenen Spielsperren. Nicklas Danielsson stellte mit einem Schuss ins leere Tor drei Sekunden vor Schluss Lausannes Sieg sicher.

Die Waadtländer beendeten zwei markante Negativserien. In der Malley-Halle hatten sie vorher sechs von sieben Heimspielen verloren und nur Kloten 9:3 besiegt. Und gegen Bern feierte Lausanne den ersten Erfolg seit September 2016 und acht Niederlagen de suite.

Lausannes Aufbäumen mag mit der Rückkehr von Goalie Cristobal Huet zusammen hängen. Huet spielte letzten Samstag in Bern erstmals wieder seit mehr als einem Monat von Anfang an. Er rettete seinem Team auswärts einen Punkt und erwies sich auch beim 5:3-Sieg mit 34 Paraden als Matchwinner.

Rückschlag für SCL Tigers

Die SCL Tigers (58 Punkte) verpassten es, am Strich zu Servette (61) und Freiburg (62) aufzuschliessen. Nach vier Siegen hintereinander verloren die Emmentaler in Biel 1:3. Fünf Siege in Folge gelingen Langnau nicht mehr. Zuletzt gab es das für die Tigers in der NLA beim Jahreswechsel 2010/11 (6 Siege) – jener Saison, in welcher der SCL zum einzigen Mal die Playoffs erreichte. In der aktuellen Spielzeit feierten die Emmentaler schon dreimal vier Siege. Die Serien rissen danach in Heimspielen gegen Kloten (2:3 n.P.) und Biel (1:4).

Am Dienstag endete die Siegesserie erneut gegen Biel. Die Seeländer setzten sich verdientermassen durch. Sie wagten in diesem Duell zweier Defensiv-Bollwerke klar mehr. Biel ging nach acht Minuten durch ein Powerplaytor von Marco Pedretti in Führung. Langnau glich drei Minuten vor der ersten Pause in Unterzahl durch Eero Elo aus. Fabian Lüthi gelang in der 26. Minute das siegbringende 2:1.

Die Tigers haderten am Ende ob des zweiten Gegentreffers. Nils Berger, Langnauer Flügelstürmer, spielte den Puck blind zurück vors eigene Tor und lieferte so unfreiwillig den Assist zu Lüthis 2:1. Derartige Fehler in der Defensive hatten sich die Tigers in den vorangegangenen vier Partien, in denen es bloss zwei Gegentore absetzte, keine geleistet. Biel gewann diese Saison fünf von sechs Direktbegegnungen gegen Langnau. Viermal gelang den Emmentalern nur jeweils ein Tor. Am Dienstag half auch nichts, dass der für Olympia aufgebotene Bieler Keeper Jonas Hiller mit Magenbeschwerden im Bett lag. Sein Ersatz Elien Paupe wehrte 26 Schüsse ab und feierte seinen ersten Saisonsieg.

Heimstarker EVZ

Zug gewann auch die siebte Partie vor eigenem Anhang im Jahr 2018. Das Team von Trainer Harold Kreis bezwang die ZSC Lions 3:1. Bis zum Jahreswechsel hatte der EVZ bloss acht von 15 Heimspielen in dieser Saison für sich entschieden. Nun läuft es auch zu Hause wie gewünscht. Gegen den ZSC führten die Zentralschweizer nach etwas mehr als 22 Minuten 3:0. Das Resultat ging zu diesem Zeitpunkt absolut in Ordnung. Die Lions boten im ersten Drittel nur wenig Gegenwehr und waren mit dem 0:2 noch gut bedient.

Beim 1:0 (9.) erwischte Captain Raphael Diaz, der zum dritten Mal in den letzten drei Partien erfolgreich war, ZSC-Goalie Lukas Flüeler mit einem Schuss von der blauen Linie zwischen den Schonern, wobei zwei Teamkollegen Flüeler die Sicht nahmen. Der Lions-Keeper gab auch beim 0:2 von Suri (19.), einem Ablenker, eine unglückliche Figur ab. Der Negativpunkt aus Sicht der Stadtzürcher war jedoch das 0:3, als sich David McIntyre ohne grössere Probleme gegen vier Spieler der Gäste durchsetzte und am Ende wohl ZSC-Verteidiger Kevin Klein den Puck über die Linie beförderte.

Damit war der Arbeitstag für Flüeler beendet. Zwar zeigten die Lions danach eine Reaktion, es fehlte ihnen jedoch an der nötigen Konsequenz, so dass einzig der Ehrentreffer von Pius Suter (25.) herausschaute. So feierten die Zuger den dritten Sieg in Folge gegen den ZSC. Eine solch positive Serie gegen die Stadtzürcher war dem EVZ letztmals von März 2010 bis Januar 2011 gelungen, als er gar viermal hintereinander triumphierte. Für die Lions war es die fünfte Niederlage im achten Spiel unter dem neuen Trainer Hans Kossmann.

Lausanne - Bern 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

6547 Zuschauer. SR Hebeisen/Wiegand, Bürgi/Progin. – Tore: 3. Heim (Untersander) 0:1. 11. Conz 1:1. 14. Froidevaux (Junland/Ausschluss Andersson) 2:1. 25. Untersander (Raymond/Ausschlüsse Gernat, Schelling) 2:2. 39. Antonietti (Vermin) 3:2. 46. Arcobello (Ebbett, Bodenmann) 3:3. 58. Schelling (Froidevaux) 4:3. 60. (59:57) Danielsson 5:3 (ins leere Tor). – Strafen: je 4mal 2 Minuten. – Lausanne: Huet; Junland, Borlat; Genazzi, Gernat; Schelling, Frick; Nodari, Fischer; Zangger, Jeffrey, Danielsson; Antonietti, Vermin, Herren; Ryser, Froidevaux, Conz; Kneubuehler, Miéville, In-Albon. – Bern: Genoni; Untersander, Blum; Andersson, Gerber; Kamerzin, Krueger; Burren; Bodenmann, Arcobello, Kämpf; Hischier, Haas, Scherwey; Berger, Ebbett, Raymond; Meyer, Heim, Randegger. –Bemerkungen: Lausanne ohne Trutmann, Walsky (beide verletzt) und Pesonen (überzähliger Ausländer), Bern ohne Moser, Noreau, Pyörälä (alle verletzt) und Ruefenacht (krank). - Timeout Bern (59.).

Biel - SCL Tigers 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

5496 Zuschauer. SR Dipietro/Stricker, Abegglen/Fluri. - Tore: 8. Pedretti (Pouliot, Earl/Ausschluss Elo) 1:0. 18. Elo (Albrecht/Ausschluss Gustafsson!) 1:1. 26. Lüthi 2:1. 60. (59:59) Rajala 3:1 (ins leere Tor). - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Biel, 7mal 2 plus 5 Minuten (Gustafsson) plus Spieldauer (Gustafsson) gegen SCL Tigers. - Biel: Paupe; Jecker, Lofquist; Fey, Kreis; Dufner, Maurer; Steiner; Pedretti, Pouliot, Rajala; Earl, Fuchs, Nussbaumer, Lüthi, Diem, Schmutz; Joggi, Sutter, Wetzel; Petrig. – SCL Tigers: Ciaccio; Zryd, Seydoux; Lardi, Erni; Randegger, Barker; Huguenin; Thuresson, Gagnon, Dostoinow; Elo, Gustafsson, Nils Berger; Kuonen, Pascal Berger, Neukom; Peter, Albrecht, Gerber; Rüegsegger. – Bemerkungen: Biel ohne Hiller (krank), Forster (gesperrt), Tschantré, Neuenschwander (beide verletzt) und Micflikier (überzähliger Ausländer), SCL Tigers ohne Stettler, Nüssli, Erkinjuntti (alle verletzt), Himelfarb (überzähliger Ausländer) und Blaser (gesperrt). - Timeout SCL Tigers (60.).

Zug - ZSC Lions 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

6762 Zuschauer. SR Massy/Mollard, Castelli/Gnemmi. - Tore: 9. Diaz (Klingberg, McIntyre) 1:0. 19. Suri (McIntyre, Martschini) 2:0. 23. McIntyre (Stalberg/Ausschluss Pettersson) 3:0 (Eigentor Klein). 25. Suter (Geering/Ausschluss Schlumpf) 3:1. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Zug, 2mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions. - Zug: Stephan; Diaz, Morant; Thiry, Alatalo; Schlumpf, Leeger; Helbling, Geisser; Klingberg, McIntyre, Suri; Martschini, Holden, Stalberg; Lammer, Diem, Senteler; Schnyder, Kast, Haberstich. - ZSC Lions: Flüeler/Schlegel (ab 23.); Sutter, Geering; Klein, Phil Baltisberger; Seger, Guerra; Pettersson, Suter, Herzog; Künzle, Vey, Wick; Chris Baltisberger, Schäppi, Kenins; Hinterkircher, Prassl, Bachofner; Pestoni; Pelletier. - Bemerkungen: Zug ohne Zehnder (krank), Roe und Grossmann. ZSC Lions ohne Blindenbacher, Karrer, Korpikoski, Marti, Nilsson, Sjögren und Shore (alle verletzt). - Pfosten-/Lattenschüsse: 7. Senteler, 19. Martschini. - 34. Tor von Klein wegen Offside aberkannt. - ZSC ab 58:00 ohne Goalie.

(sda)