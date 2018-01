Kloten erkämpft sich einen Punkt gegen Lausanne

Schlusslicht Kloten musste sich Lausanne, das in den vorangegangenen sieben Partien nur einen Sieg geholt hatte, erneut beugen. Die Mannschaft von Kevin Schläpfer unterlag vor eigenem Anhang 2:3 nach Verlängerung. Lausanne war im Duell der beiden Sorgenkinder der National League, die ihre Verunsicherung nicht kaschieren konnten, das glücklichere Team. Der Schweizer Nationalstürmer Joël Vermin sorgte für die minimale Differenz. Nachdem er in der 25. Minute bereits zum 2:1 getroffen hatte, doppelte er nach 75 Sekunden der Verlängerung nach.

Kloten hatte viel Kampfgeist gezeigt und 40 Sekunden vor Schluss durch Tommi Santala die Overtime erzwungen. Am Ende standen die Zürcher aber wie am Dienstag gegen Ambri wieder nur mit einem Punkt da. Lausanne feierte zwar einen Erfolg, muss sich aber dennoch über einen unnötig verlorenen Zähler ärgern.

Die Klotener kommen auch im neuen Jahr nicht vom Fleck. In den ersten beiden Spielen verloren sie zuhause gegen den Zweit- und den Drittletzten. Lausanne erhält hingegen am Samstag in einem zweiten Spiel innert 24 Stunden gegen das Schlusslicht die Chance, einen Schritt in Richtung Playoffs zu machen.

Luganos nächster Derbysieg

Ausgerechnet im Tessiner Derby fand Lugano nach vier Niederlagen in Serie aus seiner Krise heraus. Die grosse Figur war mit seiner ersten Doublette der Saison Linus Klasen. Der Schwede traf im Startdrittel innerhalb von knapp vier Minuten zur eher schmeichelhaften 2:0-Führung für die Gastgeber. Im mittleren Abschnitt bot sich den Leventinern die Chance zur Wende. Nick Plastino traf jedoch nur den Pfosten. Wenig später erhöhte Luganos Topskorer Luca Fazzini mit seinem 17. Saisontor in Überzahl auf 3:0 und sorgte für die Vorentscheidung.

Ambri steckte allerdings nie auf und verkürzte im Schlussdrittel zweimal auf zwei Tore Differenz. Mehr lag nicht mehr drin – trotz am Ende 46:40 Torschüssen. Ambri war zuvor seit dem 4:3-Sieg über den Erzrivalen zum Saisonauftakt nie mehr als ein Treffer gegen den HCL gelungen.

Trotz des guten Eindrucks, den das Team unter Jungtrainer Luca Cereda hinterlässt, steht Ambri-Piotta nicht besser da als vor einem Jahr und muss sich langsam mit dem Playout anfreunden. Die Equipe hat nur zwei der letzten neun Spiele gewonnen und liegt bereits sieben Punkte hinter dem drittletzten Lausanne.

