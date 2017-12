Zwei neue Verletzte und ein Monsterprogramm

Davos-Trainer Arno Del Curto hatte vor dem Start zum Spengler-Cup einen grossen Wunsch: dass sein Team für einmal nicht wie in anderen Jahren – oder auch in den letzten Monaten der Meisterschaft – von der Verletzungshexe heimgesucht wird. Sein Wunsch hatte nicht einmal 60 Minuten lang Bestand. Nacheinander schieden Stürmer Samuel Walser und Verteidiger Noah Schneeberger aus.

Umfrage Wer gewinnt den Spengler-Cup 2017? Team Canada

Schweizer Nationalmannschaft

HC Davos

Dinamo Riga

Mountfield HK

HPK Hämeenlinna

Womöglich 9 Spiele in 11 Tagen

«Sie haben beide eine Hirnerschütterung und fallen aus», erklärte Del Curto nach dem Spiel konsterniert. Womit die Aufgabe für ihn und seinen HCD noch delikater wird als ohnehin schon. Denn auf die Bündner wartet ein Monsterprogramm. Mit Spengler-Cup, Meisterschaft und Schweizer Cup müssen sie innert 11 Tagen zwischen 7 und 9 Spielen bestreiten.

Viele Matches zu bewältigen hatte der HCD rund um sein Heimturnier, das letztlich auch seine wichtigste Einnahmequelle ist, stets. Doch weil Davos für einmal auch im Cup noch dabei ist, wartet nun noch ein zusätzlicher Wettbewerb mit dem Halbfinal-Spiel am 4. Januar gegen Biel. «Das Datum ist wirklich hervorragend gewählt. Es erstaunt mich, dass wir nicht gleich am 1. Januar ranmüssen», sagt Del Curto in einer Mischung aus Ironie und Ärger.

Sciaroni: «Wir sind da zum Spielen»



«Es ist jedes Jahr um den Spengler-Cup nicht so einfach für uns. Aber dieser Januar wird für uns mit dem zusätzlichen Cupspiel und vielen Meisterschaftspartien vor der Olympia-Pause schon sehr intensiv», ist sich auch Stürmer Grégory Sciaroni der Problematik bewusst, schränkt aber ein: «Grundsätzlich sind wir Spieler jedoch zum Spielen da, nicht zum Trainieren.»

Verletzungen würden zwar leider zum Eishockey dazugehören, meint Sciaroni weiter, der in dieser Hinsicht in den letzten Jahren auch einer der Leidgeprüften beim HCD war, «aber im Moment ist es schon mühsam. Ich hoffe, dass es bei Walser und Schneeberger nicht allzu schlimm ist, doch mit ihnen sprechen konnte ich noch nicht.» Eine Erklärung für die Davoser Verletzungsmisere hat der Stürmer nicht: «Sonst würden wir es ändern.»

Ein Sieg gegen Kanada für einen spielfreien Tag

Der HCD kann seine Sorgen am Donnerstagabend ein wenig lindern, wenn er im Klassiker Team Canada schlägt – und sich zudem kein weiterer Spieler verletzt. Es wäre für das in dieser Saison lange mit Problemen mit der Konstanz kämpfende Davos der fünfte Sieg in Folge. Und hätte den grossen Vorteil, dass die Bündner direkt in den Halbfinals stünden und am Freitag einen freien Tag einziehen könnten, anstatt die Viertelfinals bestreiten zu müssen.