HC Davos unter Zugzwang im ewigen Duell

Denn in dieser Zeitspanne wartete das Team Canada mit drei Turniersiegen auf und ist dem HC Davos auf die Pelle gerückt. Der Gastgeber führt gegen die Ahornblätter in der Gesamtbilanz nur noch mit 15:14 und läuft Gefahr, dass er ab dem 31. Dezember die Stellung des Rekordsieger am Traditionsturnier mit dem langjährigen Rivalen teilen muss. Für das Team Canada wäre diesder dritte Erfolg am Spengler-Cup in Serie.

Zwischen «grossartig und grossem Mist»

Das erste Spiel bestreiten die Davoser am Mittwochabend gegen den tschechischen Vertreter Mountfield HK. Doch am Donnerstag steht dann bereits der Klassiker gegen die Kanadier an. Diese stellen in diesem Jahr eine für ihre Verhältnisse eher bescheidene Auswahl. Gegen Mountfield taten sie sich bei ihrem 5:3-Sieg zum Auftakt auch lange schwer, waren letztendlich aber die cleverere Mannschaft. Den Kandidaten für den Turniersieg sind die Nordamerikaner so oder so ein weiteres Mal zuzuordnen.

Und Davos? Die Bündner haben in dieser Saison ein Problem mit der Konstanz. Gute und weniger gute Auftritte wechseln sich in (zu) bunter Folge ab, was Trainer Arno Del Curto unlängst mit der Aussage kommentierte: «Manchmal spielen wir grossartig, manchmal zeigen wir einen grossartigen Mist!»

Drei Siege und drei Rückkehrer

Unkonstanz wäre indes ein schlechter Begleiter, um am 91. Spengler-Cup erfolgreich sein zu können. Immerhin wartete der aktuelle Tabellendritte in der Meisterschaft vor der Weihnachtspause zuletzt mit drei Siegen in Serie (3:0 gegen Ambri, 1:0 gegen die SCL Tigers, 4:3 gegen Lugano) auf und machten so, die zuvor eingefahrene 2:5-Heimschlappe gegen Lausanne vergessen.

Zudem kann Del Curto am Spengler-Cup wieder auf die zuvor verletzten Félicien Du Bois, Robert Kousal und Tino Kessler zählen. Die Vorzeichen für den HCD standen auch schon schlechter.